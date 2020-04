Letos na fotbal? Podle vysílatele La Ligy v žádném případě.

Kvůli pandemii koronaviru budou moci španělští fanoušci sledovat fotbal z hledišť stadionů nejdříve v příštím roce. Rozhlasové stanici Onda Cero to řekl výkonný ředitel mediální společnosti Mediapro Jaume Roures. Podle něho navíc současná krize přispěje ke konci přemrštěných přestupních částek.

"Nejméně rok potrvá, než se objeví vakcína. Nemůžeme předtím nikoho vystavit riziku. S 20 tisíci diváky na stadionu je nemožné dodržet požadované rozestupy," řekl Roures, jehož společnost vysílá La Ligu, zajišťuje její mezinárodní práva a přenáší i zápasy Ligy mistrů.

"Tvrdím, že rok 2021 nezačneme s fanoušky na stadionech, pokud světoví vědci nepřekvapí a nepředstaví do té doby přístupnou vakcínu. Vědci ale tvrdí, že je to nemožné," prohlásil španělský podnikatel.

La Liga i Španělská fotbalová federace (RFEF) vyjádřily touhu dokončit aktuálně přerušený ročník. Šéf nejvyšší soutěže Javier Tebas před více než dvěma týdny oznámil, že by se La Liga mohla znovu rozběhnout na konci května nebo v průběhu června. Proti návratu na hřiště jsou ale hráči z první i druhé ligy.

Obnovení sezony je důležité i z ekonomického hlediska. Pokud by kluby dohrály zbývající utkání ročníku bez diváků, přišly by podle Tebase o zhruba 300 milionů eur (přes 8,2 miliardy korun). V případě předčasného ukončení sezony by se ztráta mohla vyšplhat až na miliardu eur (přes 27,5 miliardy korun).

I kdyby se La Liga znovu rozběhla, podle Rourese přispěje současná krize ke konci nákupu hráčů za obrovské částky. Například loni v létě koupila Barcelona mistra světa Antoinea Griezmanna z Atlética Madrid za 120 milionů eur (zhruba 3,3 miliardy korun). Atlético zase přivedlo Joaa Felixe z Benficy Lisabon za částku ještě o šest milionů eur větší.

"I když se tato sezona dokončí, kluby přijdou o hromadu peněz. A budou o ně nadále přicházet. Jestliže na stadionech nebudou fanoušci, vypadnou klubům příjmy ze vstupného," konstatoval Roures. "To znamená, že si hráči nevydělají tolik a uvidíme konec bláznivých přestupních částek. Ostatně už skončily. Podle mě je to pozitivní, protože šéfové klubů přestanou utrácet," uvedl Roures.

Španělsko eviduje nejvíce případů nákazy nového typu koronaviru v Evropě. V zemi se nakazilo přes 213 tisíc lidí, z nichž zemřelo přes 22 tisíc, což je po Itálii druhý nejvyšší počet obětí v Evropě.