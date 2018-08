Liverpool nahlásil na policii svou hvězdu v útoku, té hrozí pokuta

Jedná se o zcela netradiční krok. Anglický fotbalový klub ale podal oznámení na svého vlastního hráče na policii, kdy nahlásil egyptského útočníka Mohameda Salaha. Ten byl natočen na mobilní telefon, jak během jízdy používá mobilní telefon. Policie v hrabství Merseyside ihned uvedla, že se případem začalo zabývat její příslušné oddělení.

Eso Liverpoolu bylo natočeno ihned poté, co Reds zvítězili v prvním kole anglické ligy nad West Hamem 4:0. Salah byl v autě obklopen fanoušky, kteří si ho nahráli, jak něco hledá ve svém telefonu. "Klub po rozhovoru s hráčem informoval policii Meseyside o nahrávce a okolnostech, za nichž byla pořízena. Všechno ostatní budeme řešit interně," prohlásil klub v tiskovém prohlášení.

Podle řidičských zákonů ve Velké Británii je zakázáno používání mobilních telefonů, a to i při zastavení na semaforech ne při stání v dopravních zácpách. Salahovi za podobný přestupek hrozí až ztráta šesti bodů na řidičském průkazu a pokuta, která by mohla vyšplhat až do výše 200 liber. Policie Merseyside už rovněž potvrdila na svém twitterovém účtu, že o záběrech byla informována.

Ředitel silniční bezpečnostní charity byl Salahovým prohřeškem zklamán"Je zklamání vidět někoho, kdo je příkladem mnoha fotbalových fanoušků, jak porušuje zákon a je špatným příkladem," prohlásil šéf Road pro deník Sun, který ihned žádal trest pro Egypťana ve službách Liverpoolu. "Použití mobilního telefonu za volantem je příliš rozšířené a nebezpečné. Je třeba provést zákrok, abychom se zbavili této hrozby na silnicích," pokračoval Road.