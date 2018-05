Loučení legendy. Výhra, slzy a rituál jako Rosický

Andrés Iniesta odehrál svůj poslední zápas v barcelonském dresu. Rozlučka to byla velkolepá, stejně jako jeho celoživotní počínání v barvách katalánského giganta. Barca doma zvítězila 1:0 proti Realu Sociedad, čímž jen stvrdila letošní dominanci a po zásluze získala titul pro vítěze La Ligy.

Legenda v pravém slova smyslu. Hráč, který v životě neoblékl dres jiného týmu, se loučil. Dlouholetý tahoun, kapitán a hráč s myslí génia odehrál v neděli své poslední utkání za Barcelonu. Byť svůj odchod avizoval dlouho dopředu a mohl se na něj připravit, stejně ho nakonec dojetí přemohlo.

Iniesta opouštěl hrací plochu v 82. minutě za obrovských ovací celého stadionu Camp Nou, kde mu oslavně tleskalo bezmála 90 tisíc diváků. Symbolicky předal kapitánskou pásku Messimu a zasedl na lavičku, kde ho o chvíli později dohnaly i slzy.

Na zápas dorazilo vzdát hold i několik bývalých hráčů klubu, včetně dlouholetého parťáka ze zálohy Xaviho. Právě on řekl před zápasem pár slov na adresu Iniesty. "Když jsem ještě hrál za juniorku, tak za mnou někdo přišel a řekl mi: Xavi, v našem mládežnickém týmu jsem viděl hrát kluka, který bude jednou nejlepší," svěřil se se vzpomínkou z mládí. "Všichni říkali, jak jsme si podobní, ale já si myslím, že je odlišný. Je mnohem více kreativní než já, umí lépe přejít přes protihráče a skvěle nahrát z jakékoli pozice. Sledovat ho při hře byla show."

Po skončení utkání dostal do ruky mikrofon sám Iniesta, aby řekl divákům pár poslední vět. "Bylo to neuvěřitelných 22 let a byla pro mě veliká čest hrát za tento klub - pro mě nejlepší klub na světě. Chtěl bych poděkovat všem mým spoluhráčům a vám všem v ochozech. Mé srdce patří navždy sem," uvedl dojatý hráč.

Když utkání skončilo a stadion se vylidnil, Iniesta si osamocen sedl na trávník, přímo do středového kruhu. Ještě naposledy nasával atmosféru obřího kolosu coby hráč. Možná se inspiroval Tomášem Rosickým, který udělal to samé po svém posledním zápase za Spartu, který se konal loni v prosinci proti Mladé Boleslavi.

Bývalý španělský reprezentant však kariéru končit nechce. Po sezoně by měl zamířit do čínského klubu Čchung-čching Tang-taj Li-fan. Dle spekulací ho chtěl zlanařit do Manchesteru City jeho bývalý trenér Pep Guardiola. Iniesta však prohlásil, že pokud někam z Barcelony odejde, tak jedině mimo Evropu.

Geniální záložník debutoval v áčku Barcy v roce 2002. Od té doby několikrát vyhrál španělskou ligu, pohár a dokonce čtyřikrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů.