Loučí se nejlepší hráč MS 2010. Kanonýr Forlán ukončil kariéru

Bývalý uruguayský fotbalový reprezentant Diego Forlán ukončil ve čtyřiceti letech profesionální kariéru. Někdejší útočník Manchesteru United nebo Atlética Madrid, který si naposledy zahrál loni v květnu za celek Kitchee z Hongkongu, to oznámil v rozhovoru pro deník Telemundo.

"Nebylo to lehké a nechtěl jsem, aby to přišlo, ale věděl jsem, že to jednou prostě přijde. Rozhodl jsem se skončit s profesionálním fotbalem," řekl Forlán, který si během kariéry zahrál také za Inter Milán, Villarreal nebo za argentinské Independiente a brazilský celek Internacional.

Forlán má na kontě titul s Manchesterem United, poté zamířil do Villarrealu a v jeho dresu se v sezoně 2004/05 stal nejlepším střelcem evropských soutěží, v ročníku 2008/09 na to navázal v Atléticu, se kterým navíc v roce 2010 triumfoval v Evropské lize.

S reprezentací Forlán obsadil na mistrovství světa v roce 2010 čtvrté místo a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, kde byl navíc s pěti góly jedním ze čtyř nejlepších střelců šampionátu. Uruguayi také pomohl v roce 2011 k triumfu na mistrovství Jižní Ameriky a je třetím nejlepším střelcem v historii národního týmu.