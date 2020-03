Lukaku na dně. Málem jsem se zbláznil, přiznal střelec Interu

Není to jednoduchá doba. Přiznal to i chlap jako hora jakým je Romelu Lukaku. Belgický fotbalista v jednom z rozhovorů přiznal, že být sám v karanténě je na hlavu. Co nejvíce mu chybí?

Současný stav, jenž panuje v Evropě, je velkým testem společnosti. Je důležité, aby lidé zůstávali doma a vyhýbali se kontaktu s ostatními, jak to jen jde. Platí to pro všechny, i když jste fotbalista světové úrovně. Avšak právě pro protagonisty kopané to je skutečně velký test osobnosti.

Profesionálové jsou zvyklí na každodenní dril, kontakt se spoluhráči a lidmi z klubu, pravidelné tréninky, zkrátka na pobyt v určité skupině lidí. Aktuálně nejlepší střelec Interu Milán je ale, stejně jako jeho kolegové z týmu, zavřený ve svém bytě v centru města.

Těžké chvíle potvrdil ve videorozhovoru s legendárním střelcem londýnského Arsenalu Ianem Wrightem. "Málem jsem se už zbláznil. Nemohu jít ven, nemohu trénovat. Už jsem tu zavřený více než deset dní," pravil odevzdaně šestadvacetiletý belgický reprezentant.

"Chybí mi normální život. Chybí mi matka, syn, bratr, lidé venku. Zkrátka všichni. Nemohu mít běžný kontakt s člověkem. Stýská se mi po tréninku a po fotbale před fanoušky. Až teď přicházím na to, že bych si měl vážit více toho, co mám," uvedl snajpr Interu.

Italský klub pomohl všem svým hráčům tím, že jim do domácí karantény nainstaloval rotoped. Postaráno je o ně ale i v jiných oblastech. "Nosí mi jídlo, protože musíme být na striktní dietě. Dodává nám ho každý den chlapík z tréninkového centra," řekl.

Jak zahání dlouhé chvíle? Asi jako většina jeho souputníků. Kouká se na filmy, seriály, hraje playstation, případně provádí videohovory s rodinou. To je také jediný způsob, jak může v současné chvíli vidět svého 15měsíčního syna.

Sám moc dobře ví, že situace je vážná a že by mohl ohrozit svoje blízké. "Musíte být opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může být nositelem viru. Nemohu ani jít domu, protože moje máma má diabetes. Kdyby se nakazila, byla by ve velikém riziku. Mohu se maximálně projít na dvůr a zpět," uvedl Lukaku na závěr smutné výpovědi.