Lukaku režíroval výhru Interu, trefil se i Barák. Krmenčík slaví

Fotbalisté Juventusu zdolali v italské lize Fiorentinu 3:0 a týden po porážce v Neapoli (1:2) se vrátili na vítěznou vlnu. O dva góly se postaral z penalt nejlepší střelec turínského klubu v sezoně Cristiano Ronaldo. Při debutu za Lecce se brankou uvedl český záložník Antonín Barák a jeho nový tým porazil FC Turín 4:0. Druhý tým tabulky Inter po třech ligových remízách zvítězil, výhru 2:0 nad Udine zařídil Romelu Lukaku.

Ronaldo proměnil první penaltu ve 40. minutě, kdy potrestal ruku Germana Pezzelly. Portugalský útočník se stal druhým hráčem Juventusu, který v lize vstřelil gól v devíti utkáních po sobě. Před ním se to povedlo jen Davidu Trézéguetovi v roce 2005.

Deset minut před koncem zápasu Ronaldo nezaváhal ani po faulu na Rodriga Bentancura a dal 19. gól v sezoně. Za Juventus, kde působí druhou sezonu, dal už rovných 50 branek. Výhru ligového lídra zpečetil nizozemský stoper Matthijs De Ligt v nastavení hlavičkou po rohovém kopu.

Barák se trefil při prvním startu za sestupem ohrožené Lecce, kam odešel na hostování z Udine. Dvanáctinásobný reprezentant si ve vápně našel odražený míč a střelou pod břevno zvýšil v 19. minutě na 2:0. Domácí už nezaváhali a mají teď na sestupové pozice tříbodový náskok.

Lukaku se poprvé prosadil v 64. minutě, kdy si našel přetažený centr a vypálil na zadní tyč. Druhou branku přidal belgický útočník, který je se šestnácti góly třetím nejlepším střelcem ligy, z penalty o sedm minut později.

Třetí Lazio zvítězilo nad Spalem vysoko 5:1. Už po třech minutách skóroval lídr tabulky střelců Serie A Ciro Immobile, na něj o necelou čtvrthodinu později navázal Felipe Caicedo. Oba útočníci domácích se do přestávky trefili ještě jednou. Immobile má na kontě z 21 zápasů 25 gólů, o šest víc než druhý Ronaldo.

Bergamo využilo sobotní zaváhání AS Řím a po remíze 2:2 s Janovem se dostalo o skóre na čtvrtou příčku. Všechny góly padly v první půli. V dresu domácí Atalanty se prosadili Rafael Toloi a Josip Iličič, Janovu dopomohly k bodům branky Domenica Criscita z penalty a Antonia Sanabrii. Výsledek už poté neovlivnilo vyloučení Valona Behramiho v 83. minutě.

AC Milán bez nemocného Zlatana Ibrahimovice nenavázal na sérii tří ligových výher a remizoval 1:1 s Veronou. Hosté šli do vedení díky Davidemu Faraonimu, za AC vyrovnal Hakan Calhanoglu. Verona dohrávala od 68. minutě bez vyloučeného Sofyana Amrabata, přesto vyrovnaný stav udržela. V milánském dresu debutoval v nastavení osmnáctiletý Daniel Maldini, pokračovatel slavného fotbalového rodu. Jeho otec Paolo odehrál za AC rekordních 647 ligových zápasů a děda Cesare 347 utkání.

Německá liga

Fotbalisté Wolfsburgu zvítězili ve 20. kole německé ligy nad domácím Paderbornem 4:2 a poprvé po třech porážkách získali body. K výhře nad nově posledním týmem tabulky jim pomohlo i vyloučení záložníka Gerrita Holtmanna.

Domácí šli sice do vedení ve 22. minutě, Wolfsburgu se ale podařilo už za čtyři minuty vyrovnat. Ve 33. minutě byl vyloučen Holtmann, který se ohnal po soupeři a dostal červenou kartu za nesportovní chování. Hosté přesilovku třikrát využili, dvakrát se trefil Daniel Ginczek. Paderbornu už se podařilo jen snížit.

Kolín nad Rýnem si poradil s Freiburgem a zvítězil překvapivě vysoko 4:0. Tým ze spodní poloviny tabulky potvrdil zlepšenou formu a vyhrál páté z posledních šesti ligových utkání.

Krmenčík má za sebou premiéru

Útočník Michael Krmenčík má za sebou první utkání za Club Bruggy. Český fotbalový reprezentant, který přestoupil z Viktorie Plzeň ve čtvrtek, přišel na hřiště v utkání 24. kola belgické ligy proti Antverpám v úvodu druhého poločasu. Už z trávníku pak viděl jedinou branku zápasu, kterou dal v 84. minutě Hans Vanaken, jenž je s 12 góly nejlepším střelcem týmu.

První Bruggy porazily třetí Antverpy 1:0 a dál vedou belgickou ligu s devítibodovým náskokem na druhý Gent.

Hušbauer hrál pár minut

Český fotbalový reprezentant Josef Hušbauer nastoupil poprvé od svého příchodu ze Slavie do Dynama Drážďany do soutěžního utkání. V zápase 20. kola druhé německé ligy střídal v 82. minutě Ondřeje Petráka, který v zimním přestupovém období přišel do saského klubu také hostovat.

Ani střídání devětadvacetiletého záložníka Hušbauera do hry nepomohlo ke změně skóre a Drážďany si ze hřiště Heidenheimu odvezly bod za bezbrankovou remízu. V tabulce zůstává Dynamo poslední se ziskem 17 bodů.