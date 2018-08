Macek prodloužil smlouvu s Juventusem, ale bude hostovat v Luganu

Fotbalový reprezentant do 21 let Roman Macek s Juventusem Turín prodloužil smlouvu do léta 2021. Tuto sezonu ale jednadvacetiletý záložník stráví na hostování ve švýcarském Luganu.

Macek přišel do Juventusu už před pěti lety. Pravidelně nastupoval za mládežnické výběry "Staré dámy," do A-týmu se však kromě přípravy neprobojoval. Zlínský odchovanec už má za sebou hostování v druholigových italských týmech Bari a naposledy v Cremonese.

"Od první chvíle, kdy jsem se dozvěděl o možnosti jít do Lugana, se mi ten nápad hodně líbil. Klub mě přesvědčil po všech stránkách, moc se mi zamlouvá i město. Když jsem si to dal dohromady, neváhal jsem. Zároveň mám velkou chuť zahrát si nejvyšší soutěž. Juventus mě podpořil a já se hodně těším na novou etapu," uvedl Macek v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

"Nemyslím si, že světoznámý klub jako je Juventus prodlužuje smlouvy jen tak s někým. Strašně si toho vážím a doufám, že v budoucnu klubu tuhle důvěru splatím," doplnil mladý záložník. Na debut v Luganu si však bude muset počkat, protože zhruba dva týdny bude léčit zraněnou achilovku.

Lugano v minulém ročníku skončilo na osmém místě desetičlenné švýcarské ligy a loni na podzim ve skupině Evropské ligy narazilo na Plzeň. Mackovým novým spoluhráčem bude i bývalý útočník pražské Sparty Rakušan Marc Janko.