Maradona věnoval do dražby historický dres z MS 1986

Argentinská fotbalová legenda Maradona se ve své vlasti zapojí do dobročinné akce, aby pomohl zmírnit dopad koronavirové krize na obyvatele. Devětapadesátiletý někdejší kanonýr věnoval do aukce podepsaný dres z mistrovství světa 1986, na němž Argentina získala titul. Výtěžek získá vývařovna v chudinské čtvrti Buenos Aires.

"Diego si ani neumí představit, co pro nás udělal, pro nás je to neocenitelné. Budu mu až do smrti vděčná," řekla jedna z obyvatelek čtvrti, v níž žije množství sociálně znevýhodněných lidí, kteří se potýkají s vážnými finančními problémy.

Maradona na dres, který poskytl do dražby, napsal "dokážeme to", aby dodal lidem odvahu. V Argentině se kvůli koronavirové pandemii prohlubuje i ekonomická krize. Řada podniků zkrachovala a mnoho obyvatel se pohybuje pod hranicí existenčního minima.