Marcelova ruka? Jasná penalta, ale brečet nebudu, řekl Heynckes

Fotbalisté německého Bayernu předvedli v semifinálové odvetě na stadionu Realu Madrid skvělý výkon, na výhru to však nestačilo. Zatímco na straně domácích je cítit ohromná úleva a radost ze šance navázat na dva předchozí tituly, v Mnichově převažuje velký smutek. A není divu, hosté přišli o postup také kvůli výrazným chybám hlavního sudího. Jak ale uvedl kouč Jupp Heynckes, kvůli neodpískaným penaltám brečet nehodlá.

Vlétli do odvetného semifinále jako uragán. Fotbalisté mnichovského Bayernu otevřeli skóre na stadionu Santiago Bernabéu už ve třetí minutě, když se prosadil obránce Joshua Kimmich, jeden z nejaktivnějších hráčů celého dvojzápasu. Přestože hned po osmi minutách přispěchal s madridskou odpovědí francouzský útočník Karim Benzema, hosté neustále bušili na dveře domácí obrany a tlačili se do zakončení.

Další vedoucí branky se však nedočkali, o což se zasloužil kromě skvěle zasahujícího gólmana Navase také hlavní sudí Cuneyt Cakir. Turecký arbitr si již v minulosti vysloužil nálepku "bavorského kata", když před dvěma lety nařídil proti německému gigantovi penaltu za faul před pokutovým územím.

A svěřencům trenéra Juppa Heynckese uškodil i tentokrát. V nastavení první půle totiž neodpískal nedovolené počínaní brazilského beka Marcela, jenž zahrál po centru prvního střelce rukou. "Ano, když to teď vidím, byla to jasná penalta. Ale v žádném případě tady nehodlám před vámi stát a brečet," uvedl dvaasedmdesátiletý lodivod po smolném duelu.

K hraní horní končetinou se poté přiznal i samotný Marcelo. "Ruka v pokutovém území je penalta. Zahrál jsem rukou, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Takže myslím, že to byla penalta. Ale rozhodčí to měl těžké, protože mu výhled zakrývalo mnoho hráčů."

Tento moment ale nebyl jediným, při němž (ne)pískající rodák z Istanbulu pochybil. Jako penaltový totiž neposoudil ani fauly stopera Sergia Ramose, který dvakrát poslal k zemi polského kanonýra Roberta Lewandowského. Ani na to se ale zkušený kouč vymlouvat nechtěl. "Měli jsme tolik šancí a nedali je, že si na rozhodčího stěžovat nemůžeme," uvedl před novináři.

Postup do finále ale Bayernu vzaly i chyby vlastních hráčů. Jen po pár vteřinách druhého poločasu předvedl nevídaný kiks brankář Sven Ulreich, který zaskakuje za zraněnou jedničku Manuela Neuera. Devětadvacetiletý gólman minul Tollisovu malou domů a následným podklouznutím daroval Benzemovi pětapadesátou trefu v této soutěži.

"Bylo to takové malé zatmění, na takovéhle úrovni si prostě takovou chybu nemůžete dovolit. Jinak jsme hráli velice dobře, myslím si, že jsme byli lepší tým. Ale už to tak bývá, ve fotbale rozhodují detaily. Vyřazení nás strašně bolí, protože tak dobře jsem Bayern neviděl hrát několik let," uzavřel Heynckes.

Mnichovští se tak po smolném vyřazení budou muset spokojit "pouze" s triumfem v domácí Bundeslize, v níž si s velkým předstihem zajistili devětadvacátý titul.