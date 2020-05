Marcelova zpověď: Agentům jde jen o peníze! Co řekl o Messim?

Opora a stabilní člen Realu Madrid Marcelo si v rozhovoru s Fabiem Cannavarem pustil pusu na špacír. Rozpovídal se o přestupových spekulacích spojené s jeho osobou nebo o touze pomoci mladým fotbalistům.

Jako první v interview na sociální síti Instagram promluvil o angažmá v Realu. "Nechci z Madridu odejít a také si myslím, že by mě klub nepustil. Jsme tu s rodinou od roku 2007 a nic nám nechybí. I po sportovní stránce jsme dosáhli neuvěřitelných věcí," uvedl levý obránce s útočnými choutky.

"Zaznamenal jsem spekulace pár let zpět o mém odchodu do Juventusu. Že už jsem prý měl téměř jejich dres na sobě a že nemohu být bez Cristiana (Ronalda)," řekl a zároveň se tomu i sám zasmál. "Lidé hovoří různé věci, mně to ale nevadí. Dokonce jsem viděl několik fanoušků Juve, jak mají radost, že k nim přestoupím," dodal na toto téma.

Pak se bývalý vynikající italský stoper Fabio Cannavaro optal na nejtěžšího soupeře, kterému Brazilec kdy čelil. "Každé mužstvo, které proti nám hraje, bojuje, jako kdyby to byl jejich poslední zápas v životě. A při mém postu krajního beka mě také dost často někdo nachytá. Nikdy jsem však nehrál proti Cristianovi. Takže musím říct Messiho. Byl bych pokrytec, kdybych uvedl někoho jiného," neskrýval respekt pro hvězdu rivala z Barcelony.

A jak vidí obránce, jenž se zapsal zlatým písmem do kroniky "bílého baletu", svoji budoucnost? "Věk člověk nezastaví. Mám v hlavě pár věcí. Práci mám rád, ale nechtěl bych zůstat přímo ve fotbale. Trenér nebudu, na to nemám předpoklady. Ale něco v hlavě vymyšlené mám," pravil tajemně čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů a stejně tak čtyřnásobný šampion španělské La Ligy.

"Jako patnáctiletý jsem si v Brazílii prošel různými věcmi. Viděl jsem, jak fotbaloví agenti povídají rodičům pohádky o míře talentu jejich dětí, ale většinou se ti chlapci stejně neprosadí. Jediné, o co agentům opravdu jde, jsou jen a jen peníze," pověděl napřímo rodák z Ria de Janeira.

A právě zde vidí své budoucí uplatnění. "Takhle už se zničilo spoustu dětí. Koukalo se jen na peníze, místo toho, aby se s nimi opravdu pracovalo a pomohlo se jim ke kariéře. Agenti prodají kluka do klubu, shrábnou peníze a konec. O tom hráči už není nikdy slyšet. Chtěl bych takovým dětem pomoct, to je má vize," dokončil své povídání prototyp moderního beka Marcelo.