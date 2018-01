Messi a odchod z Barcy? Není to úplné sci-fi

Španělské noviny momentálně plní megapřestup Coutinha, který dal vale Liverpoolu a co nevidět by se měl připojit ke kádru Barcelony. V katalánském klubu by se však mohlo skloňovat ještě jiné jméno - té největší hvězdy, kterou vedoucí celek španělské ligy má - Lionela Messiho. Někteří novináři se totiž čile zajímají o to, co je součástí nové smlouvy argentinské superstar. Mohl by jeden z nejlepších hráčů světa Katalánsko za jistých podmínek opustit?

Barcelona se v zimním přestupovém období vytáhla a přilákala na Nou Camp lídra Liverpoolu Phillipeho Coutinha. Za brazilského záložníka navíc vysázela majlant - 160 milionů eur, které z něj dělají druhého nejdražšího hráče historie. Větší sumu vyfasovali v létě právě Katalánci, když prodávali Neymara do francouzského PSG.

Ve stínu bombastického megapřestupu, o němž se dlouho jen spekulovalo, se však možná skrývá další velká změna. Někteří novináři se totiž začali pídit po obsahu nové smlouvy Lionela Messiho. Ta by totiž mohla zahrnout hodně zajímavou podmínku.

Španělský list El Mundo se domnívá, že je v kontraktu zapsána klauzule o odchodu. Odchodu v případě odtržení Katalánska od zbytku země. Messiho otec však domněnky a spekulace utnul prohlášením pro rádio The Red. I když ani z jeho prohlášení není zcela jasné, jak se situace má.

"Nic, co bylo řečeno, není pravda. Mezi Lionelem a klubem je dohoda, že zůstane, dokud bude Barcelona hrát v top lize. Pokud by Katalánsko získalo nezávislost, zůstal by Lionel v případě, že Barca bude hrát v konkurenceschopné soutěži.

Je tedy ve smlouvě klauzule, jež říká - Messi může zcela volně odejít, pokud Katalánsko získá nezávislost. Ale jen v případě, že by jeho klub nehrál La Ligu? Těžko říct. Pravdu vědí zřejmě jen Messi, klub a jeho blízcí.

Samotného hráče nejistá budoucnost Katalánska zatím vůbec nemusí trápit, za Barcu střílí branky jako na běžícím páse a posouvá ji k titulu. Jako třeba v posledním zápase proti Levante.

Dočká se v budoucnu Nou Camp další bomby, tentokrát však v podobě odchodu?