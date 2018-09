Messi chválí Ronalda: Juventus s ním může vyhrát Ligu mistrů

Zmizel mu ze soutěže největší konkurent. Lionel Messi je po odchodu Cristiana Ronalda z Realu Madrid jednoznačně největší hvězdou španělské La Ligy. Nyní se k přestupu portugalského ostrostřelce vůbec poprvé vyjádřil, když řekl, že jej jeho změna působiště velice překvapila.

První El Clásico letošní sezony a zároveň nejsledovanější utkání španělské soutěže se odehraje už v říjnu. Pro některé fandy ale bude mít mnohem menší náboj, než tomu bylo v předešlých ročnících. Důvodem je absence Cristiana Ronalda, který v létě vyměnil Real Madrid za italský Juventus.

Start jeho nového angažmá se dá označit jako rozporuplný. Portugalcův nový mančaft sice zvládl všechny tři úvodní utkání Serie A, když přehrál Chievo, Lazio i Parmu, samotný "Cris" se ale gólově neprosadil. Slavný útočník se už sedmadvacetkrát pokusil vystřelit na branku, v brance zatím neskončila ani jedna rána.

Jak se však dá čekat, střelecké prokletí již brzy prolomí. To si ostatně myslí i Lionel Messi, největší hvězda Barcelony, která ve Španělsku ztratila svého největšího konkurenta. Letos třígólového ligového střelce každopádně Ronaldův přestup do Turína zaskočil.

"Překvapilo mě to. Neuměl jsem si představit, že by odešel z Madridu a přestoupil přímo do Juventusu. Bylo hodně klubů, které ho chtěli. Na druhou stranu si ale vybral velmi dobrý tým," řekl v rozhovoru pro radio Catalunya.

Argentinský kouzelník si myslí, že "Bílý balet" velmi oslabil. Naopak turínští podle něj mají nyní větší šanci na zisk slavných trofejí. "Real je jeden z největších týmů na světě a má silný kádr, je ale zřejmé, že se jejich kvalita odchodem Ronalda snížila. Juventus je nyní jeden z hlavních favoritů na vítězství v Lize mistrů," nechal se slyšet jedenatřicetiletý borec.

Právě v Champions League budou mít fanoušci největší šanci oba hráče opět spatřit na jednom hřišti. Juventus i Barcelona jsou jasnými adepty na postup ze základních skupin do vyřazovacích bojů.