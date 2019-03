Milánské kluby chtějí vybudovat nový stadion namísto San Sira

Milánské fotbalové kluby AC a Inter jsou blízko oznámení společného projektu na vybudování nového stadionu, který by nahradil San Siro. Ten by byl po dostavbě nového "domova" pro 60 tisíc diváků stržen. Plány obou klubů by ale mohlo zmařit místní referendum.

Přestože starosta Milána Beppe Sala uvedl, že s demolicí San Sira by neměly být žádné problémy, web Milan News přišel s informací, že nápad "vzbudil odpor" a o jeho osudu by mohlo rozhodnout hlasování obyvatel.

Pietro Tatarella ze strany Forza Italia (Vzhůru, Itálie) upozornil, že jakmile kluby plán na stržení San Sira oznámí, začne shánět 15 tisíc podpisů, nutných k uskutečnění referenda. "Není to jen stadion, ale jeden z největších symbolů města," argumentoval Tatarella.

Oznámení projektu nového stadionu, jenž by byl umístěn vedle toho současného, se blíží. "Pořád nám ještě zbývá kus práce, ale nastala správná doba. Brzy informujeme město o naší dohodě. Milán potřebuje stadion hodný špičkových evropských měst," prohlásil pro deník Gazzetta dello Sport výkonný ředitel Interu Alessandro Antonello.

San Siro, oficiálně nesoucí jméno Stadio Giuseppe Meazza podle bývalé hráčské legendy Interu, který krátce nastupoval i za AC, byl otevřen v roce 1926 a od té doby prošel několikrát rekonstrukcí. Jeho případná modernizace by ale mohla spolknout více času a peněz než výstavba nového stadionu. Navíc by oba milánské kluby musely na čas hrát jinde.