Mladý Ital ukončil fotbalovou kariéru, stal se pornohercem

Být fotbalistou v nižších soutěžích není žádný med. Své o tom ví také čtyřiadvacetiletý Ital Davide Iovinella, jenž měl od malička v plánu se milovaným sportem živit. Nejdál to však dotáhl pouze do čtvrté italské ligy, kde příliš finančních prostředků nezískal. Nyní se rozhodl pověsit kopačky na hřebík a vstoupil do světa filmu pro dospělé. Stal se pornohercem.

Měl být známým fotbalistou, jenž bude ukazovat své schopnosti milionům fanoušků na těch nejslavnějších stadionech, a toužil po tom, že jednou oblékne reprezentační dres rodné země. Nakonec se ale obránce Davide Iovinella dostal pouze do čtvrté nejvyšší italské soutěže, což také byla pravděpodobně jeho poslední štace.

Čtyřiadvacetiletý plejer totiž oznámil konec profesionální kariéry. Důvod? Málo finančních prostředků. Přestože rodák z Marcianise několikrát apeloval na svůj klub ASD Calcio Pomigliano, aby mu zvýšil nedostačující výplatu, nedočkal se. Následně se tak rozhodl pověsit kopačky na hřebík a začal pracovat v novém odvětví: pornografii.

Iovinella nejprve požádal o roli ve filmu pro dospělé a úspěšně absolvoval konkurz v hlavním městě Maďarska, načež si "vysloužil" ocenění Siffredi Hard Academy. To uděluje sám Rocco Siffredi, jeden z nejslavnějších aktérů tohoto žánru.

Je to mnohem těžší, než se zdá, tvrdí mladý Ital

Třebaže spousta fanoušků hledí na krok Iovinelly negativně, on si za svým rozhodnutím stojí. "Pornografie je mnohem těžší práce, než se zdá," řekl v rozhovoru pro švýcarský deník Le Temps. "Ve filmu musíte čelit velkému tlaku a kritice. Není to, jako byste byli v posteli se svou partnerkou, takže musíte pořád tvrdě pracovat a být stabilní," uvedl o své nové profesi.

Ačkoliv si vybral pro něj lukrativnější zaměstnání, díky němuž si přijde na nemalé peníze, k fotbalu se jednou hodlá vrátit. "Ideální by bylo najít si klub v Maďarsku," prozradil Iovinella,

Střelec jedné branky z letošní sezony italské Serie D není prvním, kdo našel v natáčení erotických snímků zalíbení. O kariéře pornoherce kdysi uvažoval i nigerijský zadák Benoit Assou-Ekotto, toho času hráč londýnského Tottenhamu.