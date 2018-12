Mourinho v Manchesteru končí, doplatil na bídné výsledky

Vedení Manchesteru United došla trpělivost s José Mourinhem. Tým pod vedením 55letého portugalského kouče dosahoval neuspokojivých výsledků, které řadí Reds na šesté místo s 26 body s odstupem dalších osmi na pátý Arsenal, jenž drží poslední pohárovou příčku. Na Old Trafford si budou muset připravit odstupné ve výši 22,5 milionů liber (644 milionů korun). Dočasně by měli Rudé ďábly převzít Michael Carrick a Kieran McKenna.

Manchester stále nenašel ideální náhradu za legendárního Alexe Fergussona a neuspěl ani v případě Josého Mourinha. Známý stratég odkoučoval poslední utkání United proti Liverpoolu. Osudnou se mu stala porážka 1:3 na půdě odvěkého rivala.

Na Old Trafford tak museli dojít k ráznému kroku a vyhodit trenéra, který se za posledních šest měsíců vymkl kontrole a s trochou nadsázky se dá říci, že jim přerostl přes hlavu. Portugalec byl na lavičce Manchesteru nejprve kritizován za herní projev svých svěřenců, kteří v této sezoně nevyhráli ani polovinu svých zápasů a dokázali zvítězit jen sedmkrát ze sedmnácti případů. Následně vyšly najevo Mourinhovy rozepře s hráči, zejména s francouzským záložníkem Paulem Pogbou, a do třetice doplatil 55letý trenér na neuspokojivé výsledky. "Nový manažer bude jmenován do konce sezony, zatímco se bude důkladně hledat náhrada na plný úvazek," stojí v klubovém prohlášení.

Z oblíbeného se stal nenáviděný a Mourinho se tak musí z Old Trafford pakovat. "Klub by chtěl poděkovat Josému za odvedenou práci v Manchesteru United a přeje mu do budoucna úspěch," je napsáno v prohlášení. Kromě Evropské ligy dokázal portugalský trenér ovládnout s Rudými ďábly také Ligový pohár a anglický Superpohár.