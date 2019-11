Mourinho začal vítězně, Barcelona musela otáčet, Bayern válí

Trenér José Mourinho má za sebou úspěšnou premiéru na lavičce Tottenhamu. Fotbalisté londýnského celku v sobotním utkání třináctého kola anglické ligy na hřišti West Hamu vyhráli 3:2 a po pěti kolech se dočkali vítězství. Venku navíc dokázali získat tři body poprvé od ledna.

Mourinho přišel do Tottenhamu ve středu poté, co byl po odchodu z Manchesteru United téměř rok bez angažmá. U týmu Hotspur nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, který sice s klubem v minulé sezoně došel až do finále Ligy mistrů, nyní ale doplatil na špatný vstup do nového ročníku.

Proti West Hamu to pro Mourinha dlouho vypadalo na bezproblémovou premiéru. Po gólech Son Hung-mina, Lucase Moury a Harryho Kanea vedli hosté 3:0. Pak ale nezvládli závěr zápasu a za domácí snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna. Tottenham se díky vítězství posunul na šesté místo. West Ham je šestnáctý.

Barcelona se proti outsiderovi zapotila

Fotbalisté Barcelony ve 14. kole španělské ligy po obratu vyhráli 2:1 na hřišti posledního Leganés a osamostatnili se na prvním místě tabulky. Katalánský celek vede o tři body před Realem Madrid, který se na stadionu pátého San Sebastianu představí až večer.

Barcelona prohrávala od 12. minuty po zásahu Jussifa Nasjrího a domácí, kteří v dosavadním průběhu sezony vyhráli jen jednou, drželi vedení až do 53. minuty. Pak se o vyrovnání postaral Luis Suárez a devět minut před koncem rozhodl o výhře favorita Arturo Vidal.

Bayern si zastřílel

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve dvanáctém kole německé ligy porazili 4:0 Düsseldorf a suverénně vyhráli i třetí zápas pod vedením dočasného trenéra Hanse-Dietra Flicka. Bavorský celek už ztrácí v tabulce jen bod na vedoucí Mönchengladbach, který prohrál 0:2 v Berlíně s Unionem.

O výhře Bayernu na hřišti o záchranu hrajícího soupeře rozhodli Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Serge Gnabry a Philippe Coutinho. Mnichovský celek od debaklu 1:5 s Frankfurtem, po němž byl odvolán kouč Niko Kovač, vyhrál i potřetí, když navázal na triumf 2:0 nad Olympiakosem v Lize mistrů a bundesligovou výhru 4:0 nad Dortmundem.

V dresu obhájce titulu se tentokrát neprosadil Robert Lewandowski a skončila jeho rekordní střelecká série. Polský útočník dokázal skórovat v každém z předchozích jedenácti kol, což se dosud nikomu nepovedlo. Celkem během této série nastřílel šestnáct branek.

Bayern využil zaváhání vedoucího Mönchengladbachu, který po třech vítězstvích nestačil na nováčka soutěže.

Juventus vyhrál i bez Ronalda

Fotbalisté Juventusu bez hvězdného Cristiana Ronalda zvítězili 2:1 v Bergamu a ani ve třináctém kole italské ligy neprohráli. Dvěma góly se o obrat postaral Gonzalo Higuaín a turínský celek má na prvním místě tabulky náskok čtyř bodů před Interem Milán, který má zápas k dobru.

Ronaldo po návratu z reprezentace, které čtyřmi góly ve dvou zápasech pomohl k postupu na mistrovství Evropy, dostal kvůli zdravotním problémům volno a Juventus bez největší hvězdy mohl prohrávat už v prvním poločase. Musa Barrow ale z penalty zamířil pouze do břevna.

Domácí se ujali vedení v 56. minutě zásluhou Robina Gosense a náskok drželi až od 74. minuty, kdy srovnal Higuaín. O osm minut později argentinský útočník poslal Juventus do vedení a obrat dokonal v nastavení jeho krajan Paulo Dybala, který gólem oslavil 200. start v italské lize.