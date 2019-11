Mourinho začal vítězně, Barcelona musela otáčet

Trenér José Mourinho má za sebou úspěšnou premiéru na lavičce Tottenhamu. Fotbalisté londýnského celku v sobotním utkání třináctého kola anglické ligy na hřišti West Hamu vyhráli 3:2 a po pěti kolech se dočkali vítězství. Venku navíc dokázali získat tři body poprvé od ledna.

Mourinho přišel do Tottenhamu ve středu poté, co byl po odchodu z Manchesteru United téměř rok bez angažmá. U týmu Hotspur nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, který sice s klubem v minulé sezoně došel až do finále Ligy mistrů, nyní ale doplatil na špatný vstup do nového ročníku.

Proti West Hamu to pro Mourinha dlouho vypadalo na bezproblémovou premiéru. Po gólech Son Hung-mina, Lucase Moury a Harryho Kanea vedli hosté 3:0. Pak ale nezvládli závěr zápasu a za domácí snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna. Tottenham se díky vítězství posunul na šesté místo. West Ham je šestnáctý.

Barcelona se proti outsiderovi zapotila

Fotbalisté Barcelony ve 14. kole španělské ligy po obratu vyhráli 2:1 na hřišti posledního Leganés a osamostatnili se na prvním místě tabulky. Katalánský celek vede o tři body před Realem Madrid, který se na stadionu pátého San Sebastianu představí až večer.

Barcelona prohrávala od 12. minuty po zásahu Jussifa Nasjrího a domácí, kteří v dosavadním průběhu sezony vyhráli jen jednou, drželi vedení až do 53. minuty. Pak se o vyrovnání postaral Luis Suárez a devět minut před koncem rozhodl o výhře favorita Arturo Vidal.