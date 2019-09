Na Neymara se bučelo. Chtěl odejít, pak rozhodl nůžkami

Zápas plný emocí. Tak by se dal nazvat první soutěžní zápas v letošní sezoně Neymara v dresu PSG. Největší hvězda v týmu francouzského giganta byla vybučena, urážena, ale byl to právě Brazilec, kdo utkání rozhodl. V nastaveném času druhého poločasu se prosadil famózními nůžkami.

Není žádným tajemstvím, že Neymar chtěl během letního přestupního období mocně opustit hlavní město Francie. O jeho služby měly zájem oba největší španělské celky - Barcelona i Real Madrid. Bohužel pro fotbalistu nepřišla adekvátní nabídka, a tak se obchod neuskutečnil.

Jakmile se na začátku září zavřelo přestupní okno, bylo jasné, že Neymara čeká minimálně další půlrok v Paris Saint-Germain. Což při absenci světových útočníků Mbappého a Cavaniho nakonec nemusí být na škodu. I proto dorazil na roční hostování s opcí trucující snajpr z Interu Milán Mauro Icardi.

Samotný sobotní duel proti Štrasburku nebyl pro Neymara vůbec příjemný. Při předzápasové prezentaci základní jedenáctky byl brazilský kouzelník, zejména skupinou domácích Ultras, silně vybučen a urážen.

Neymar booed as he’s announced by the Parc des Princes speaker. (🎥 @AurelienLgMoec ) pic.twitter.com/qdCaFp5j2I

Kotel PSG nepřestal ani ve chvíli, kdy začalo samotné utkání. Fanoušci roztáhli transparent, ve kterém stálo: "Jdi a prodej svého syna do Vila Mimosa (oblast vyhlášená prostitucí v Rio de Janeiru)." Nebylo také výjimkou sprosté pokřikování na muže s číslem 10. "Neymare, ty zkur*****e," znělo v popěvku na megastar Ligue 1.

CUP ultras unveil their 1st banner of the match: "Neymar Sr, go sell your son in Vila Mimosa (most renowned area for prostitution in Rio de Janeiro)." (📸@B_Quarez) pic.twitter.com/ZfXDYLuzOK