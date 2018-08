Nápad roku? V Trnavě natřeli plesnivý trávník zelenou barvou

Fotbalová Trnava šokovala celý svět. Ve druhém předkole slavné Ligy mistrů dokázala překvapivě vyřadit favorizovanou Legii Varšava a postoupit do dalšího kvalifikačního kola. Při domácí odvetě navíc doslova obarvila její hráče. Zelený pažit, na němž se před důležitým utkáním objevila plíseň, natřeli tamní trávníkáři barvou.

Vedení trnavského Spartaku může slavit. Přední slovenský klub, který v minulé sezoně získal ligový titul, dokázal postoupit přes polskou Legii do třetího předkola milionářské Ligy mistrů. Po šokující dvoubrankové výhře ve Varšavě zvládli svěřenci Radoslava Látala i domácí odvetu, když pouze jednou inkasovali.

Kromě toho se na západním Slovensku radují i z perfektně zvládnuté marketingové činnosti. Zmíněný úterní zápas totiž díky geniálnímu nápadu obletěl celý svět. Před klíčovým soubojem se na hřišti objevila nepříjemná plíseň, která kazila vzhled celého pažitu. Trávníkář se tak rozhodl, že jej nabarví na zeleno.

A hráči se nestačili divit. Netradiční nátěr zanechal většině plejerům skvrny na tělech, obličejích i dresech, což okamžitě zachytily televizní kamery. Zelená barva vynikla především na hostujících fotbalistech, kteří na stadionu Antona Malatinského nastoupili v tradičních bílých dresech.

K zelenému nátěru se po utkání vyjádřil zkušený trnavský brankář Martin Chudý. "Náš trávníkář dal na hřiště nějakou barvu nebo něco takového, protože pravá strana hřiště chytila plíseň. Nevím přesně, o co šlo, ale byl tam nějaký problém, tak to nabarvil a teď jsme všichni zelení. Doufám, že to půjde dolu," vtipně glosoval situaci bývalý gólman pražské Dukly či Teplic.

Barva se dostala i na tělo záložníka Jakuba Rady, který do Spartaku přišel z Mladé Boleslavi. "My hráči nevíme, co to mělo znamenat. Přišli jsme po rozcvičce a všichni jsme byli zelení. Koukali jsme po sobě a pak jsme pochopili, že to bylo z trávy. Zřejmě to mělo vypadat líp v televizi a v Evropě se líp prodat," poznamenal.

Nyní se už ale úřadující slovenští mistři musí pomalu začít připravovat na třetí předkolo, v němž narazí na jednoho z dvojice Sudova - Crvena Zveda Bělehrad. Pravděpodobnějším soupeřem je ale srbský mančaft, jenž do středeční odvety v Litvě půjde s tříbrankovým náskokem.