Návrat kanonýra. Klose bude v Bayernu asistentem trenéra

Nejlepší střelec historie mistrovství světa Miroslav Klose bude od července novým asistentem trenéra fotbalistů Bayernu Mnichov Hansiho Flicka. Bývalý německý reprezentační útočník se k prvnímu týmu přesune od výběru hráčů do 17 let. Bavorský celek o tom ve čtvrtek informoval na svém webu.

Klose, který ukončil kariéru v roce 2016 a poslední dva roky strávil jako trenér mládeže v Bayernu, podepsal smlouvu do konce června 2021. Kontrakt prodloužil i dosavadní Flickův asistent Danny Röhl, jenž by tak měl v klubu působit stejně jako hlavní kouč do roku 2023.

Jednačtyřicetiletý Klose je s 71 brankami ze 137 zápasů historicky nejlepším střelcem německé reprezentace, ve které se potkal i s Flickem. V roli hráče a asistenta se podíleli na zisku titulu mistrů světa v roce 2014 v Brazílii. Celkem si Klose zahrál na čtyřech světových šampionátech, na všech získal medaili a nastřílel rekordních 16 gólů.

Klose, který se k týmu Bayernu připojí až po dohrání zbytku koronavirem přerušené sezony, na klubové úrovni nastupoval za Kaiserslautern, Brémy, Lazio Řím a Bayern. S bavorským celkem získal dva mistrovské tituly.