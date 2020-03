Návrat ságy. Neymar si může přestup do Barcelony zaplatit sám

Jistě si všichni fotbaloví nadšenci dobře pamatují, jak se loni v létě snažil Neymar doslova utéct z Paříže a vynutit si přestup zpět do Barcelony. Jenže neúspěšně. A tak se mu v létě naskytne další příležitost. Bude z toho další sága, která zaplní titulky novin na celé léto?

Snažení Katalánců bylo marné. Veškeré nabídky, které přišly do hlavního města Francie za jednu z největších hvězd fotbalových trávníků, byly smeteny ze stolu. Dokonce i astronomická suma 200 milionů eur byla vedení PSG málo.

Letos je situace úplně jiná. Dle médií jsou představitelé pařížského klubu ochotni zasednout a jednat, pokud jim Barcelona pošle šek o hodnotě alespoň 150 milionů eur. Neymar se stal v roce 2017 nejdražším hráčem historie, když do aktuálně nejlepšího klubu Francie přestoupil za 222 milionů eur.

Nyní je ve hře ještě jedna proměnná. Katalánci mohou letos poprvé využít pravidla FIFA, podle nějž by se sám Neymar mohl vykoupit ze smlouvy. Všechny dlouhodobé kontrakty jsou v tomto ohledu chráněny pouze v prvních třech letech, Brazilec však v srpnu vstoupí už do svého čtvrtého roku.

Podle Diario Sport je osmadvacetiletý míčový kouzelník ochoten udělat cokoliv, aby se na Camp Nou vrátil. Myslí to tentokrát vážně a investoval by za to i vlastní prostředky?