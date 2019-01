Nejdražší fotbalisté Evropy. Kdo má nejvyšší cenu?

Leden je ve fotbalovém světě měsícem přestupů. Ani letos nebude o ty zajímavé nouze. Evropské velkokluby se přetahují o zajímavá jména. Cíl je jasný, zvýšit šance v boji o trofeje či poháry do druhé poloviny sezony. Týdeník Le Figaro sestavil 27 nejdražších hráčů z pěti nejprestižnějších lig starého kontinentu. Nejžádanějším zbožím na trhu by byl podle něj francouzský záložník Kylian Mbappé.

U každého ze 27 hráčů je přestupová částka vyšší než 100 milionů eur. Celkem drahá záležitost pro případného zájemce. Šestnáctka vybraných fotbalistů působí v Anglii, přesto se nejdražší z nich nachází na druhé straně kanálu La Manche. Aktuální hodnotu dvacetiletého francouzského mladíka Kyliana Mbappého totiž stanovil magazín Le Figaro na neuvěřitelných 218,5 milionů eur (5,6 miliardy korun. Jeho současný zaměstnavatel z PSG přitom za něj zaplatil Monaku minulý rok o 85 milionů méně.

S mírným odstupem je za Mbappém kapitán anglické reprezentace Harry Kane. Střelec Tottenhamu se jako jediný po Francouzovi dostal ještě nad hranici dvě stě milionů eur, a to konkrétně o tři sta tisíc. Takovou sumu by musel vyplatit například Real Madrid, který o 25letého útočníka kdysi projevil zájem a podobný typ by se mu hodil i teď, když je se nachází v hluboké krizi.

Španělský gigant by moc neušetřil ani v případě, pokud by investoval do Brazilce Neymara. O jeho možném příchodu na Santiago Bernabéu se hodně mluví, že by zamířil z Paříže právě do Madridu, čímž by způsobil velký rozruch, protože v minulosti oblékal dres Barcelony. Hodnotu Neymara stanovil Le Figaro těsně pod dvě stě milionů eur - 197.

Z 27 fotbalistů s cenou nad sto milionů eur stojí za zmínku i Francouz Paul Pogba z Manchesteru United, který je na seznamu druhým zástupcem mistrů světa po Mbappém. Na seznamu mu patřila ale až sedmnáctá příčka. Záložník anglického týmu, jehož spory s trenérem José Mourinhem sehrály určitou roli v odchodu portugalského trenéra z Old Trafford, by vyšel případného zájemce na 130 milionů eur. Rudí ďáblové by na jeho případném prodeji vydělali 25 milionů eur.