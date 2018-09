Nejhorší akce všech dob? V Arábii předvedli parodii na fotbal

Jedné z nejhorších akcí v historii moderního fotbalu se dočkali diváci v Saúdské Arábii. V prvoligovém utkání předvedli během dvaceti vteřin hloupé chyby brankář, obránci i útočníci soupeře. Situace připomínala spíše počítačovou hru.

Zápas mezi týmy Al Faisaly a Ohud, které hrají v první saúdské lize, obletěl celý svět. A není divu, podobnou komedii fotbaloví fajnškmekři asi dlouho neuvidí. Celá situace vznikla velkou hrubkou hostujícího gólmana, který nedokázal chytit centrovaný míč. Toho využil jeden z domácích plejerů, jenž vrátil balon "do ohně". Jeho spoluhráči však nedokázali vstřelit branku, a tak bylo zaděláno na velkou komedii.

Během jedné jediné akce totiž udělali obránci i brankář několik dalších chyb, čímž znovu vybídli soupeře ke skórování. Ti ovšem nabídku nevyužili. Třebaže jeden z nich poslal míč do prázdné brány, nepochopitelně trefil pouze ležícího spoluhráče.

