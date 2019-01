Nejstarší fotbalový profesionál podepsal novou smlouvu

Zatímco italská fotbalová legenda Roberto Baggio je už přes 14 let v důchodu, stejně starý Japonec Kazujoši Miura se domluvil na nové smlouvě v japonském druholigovém celku Jokohama FC. Útočník, který na konci února oslaví 52. narozeniny, tak může dále vylepšit vlastní světový rekord coby nejstarší fotbalový profesionál.

"Nechci promrhat jedinou minutu, jedinou vteřinu. Chci dávat do každodenních tréninků stále maximum," řekl Miura, který kariéru odstartoval v roce 1986. Tedy v roce, kdy se Alex Ferguson stal trenérem Manchesteru United, Diego Maradona vstřelil slavný gól "boží rukou" Anglii a nikdo ze současných českých reprezentantů ještě nebyl na světě.

Začínal v Brazílii. Zahrál si i za Janov, Záhřeb, Sydney a 89 zápasů a 55 gólů si připsal za japonskou reprezentaci. V roce 2012 si vyzkoušel i hrát za japonskou futsalovou reprezentaci. Za Jokohamu hraje už od roku 2005 a na kontě má za tento klub 270 zápasů a 26 branek.

Útočník s přezdívkou "Král Kazu" už v roce 2017 překonal rekord slavného anglického reprezentanta Stanleyho Matthewse a stal se nejstarším hráčem v historii profesionálních soutěží. Krátce na to se zapsal mezi střelce a stal se ve věku 50 let i nejstarším autorem gólu.

Age is just a number: Kazuyoshi Miura scores his first goal for Yokohama FC after turning 50 last month pic.twitter.com/ykVTmdRYik