Neproměněná penalta a přestup. Fàbregas se (opět) loučí s Anglií

Svůj poslední zápas v Anglii má za sebou fotbalista Cesc Fàbregas. Derniéru si odbyl na domácím stadionu Chelsea proti Nottinghamu Forest (2:0) v rámci třetího kola FA Cupu. I když se mu utkání nevydařilo, diváci mu tleskali ve stoje. Sám Španěl bral svůj odchod velmi emotivně.

Je to už dlouhých patnáct let, kdy jako šestnáctiletý debutoval v prvním týmu Arsenalu a stal se tak nejmladším hráčem, jenž za klub nastoupil a zároveň vstřelil první branku. U Kanonýrů následně působil dlouhých osm let, ke konci angažmá dokonce jako kapitán. Jelikož se mu ale vyhýbaly trofeje, rozhodl se je jít získávat do Barcelony, za což je dodnes velkou částí fanoušků Gunners nenáviděn. Do Španělska nakonec přestoupil v roce 2011.

Po tříleté anabázi v dresu katalánského giganta se král asistencí vrátil zpět do Anglie. Jenže ne zpět do Arsenalu, nýbrž k londýnskému rivalovi, Chelsea. S "Blues" si v sezoně 2014/2015 splnil sen a pod Josém Mourinhem vyhrál titul Premier League. O dva roky později se mu povedl stejný kousek, ale to už pod trenérem Contem nepatřil k oporám, jako když získal trofej poprvé.

V Chelsea postupně ztrácel místo v sestavě, kouč Sarri si však stejně přál jeho setrvání. "Bude pro nás veliký problém, pokud Cesc odejde," prohlásil. Fàbregas si ale přeje větší herní vytížení, a tak má namířeno do Francie, konkrétně do Monaka. Tam by měl výrazně pomoci bývalému spoluhráči z Arsenalu, Thierrymu Henrymu, zachránit knížecímu klubu prvoligovou příslušnost.

Ve svém posledním zápase v Anglii se dokonce mohl zapsat i mezi střelce. Po půl hodině hry fauloval jeden z hostujících obránců ve vápně Loftuse-Cheeka a domácí měli k dispozici pokutový kop. Fàbregas se penalty ujal, ale gólman Nottinghamu byl nelítostný a chytil ji. O výhru se tak musel postarat jiný Španěl, útočník Alvaro Morata. Často kritizovaný hráč vstřelil dvě branky a rozhodl o postupu svého týmu.

A tearful Cesc Fabregas said goodbye to English football this afternoon - barring an exceptional u-turn, it’ll be hello to Ligue 1 next week with AS Monaco. pic.twitter.com/aNk8y3AXf4 - Get French Football News (@GFFN) 5. ledna 2019

Když byl jednatřicetiletý fotbalista pět minut před koncem střídán, vysloužil si ovace ve stoje. Za Chelsea odehrál 198 utkání, ve kterých si připsal 22 gólů a 55 asistencí, dva tituly a jeden FA Cup. Na Britských ostrovech proslul zejména svým neskutečným periferním viděním a naprosto přesnými přihrávkami. Není náhoda, že je jediným fotbalistou, jenž dokázal v šesti sezonách získat více než deset asistencí. V historických tabulkách je s celkovými 111 asistencemi druhý za Ryanem Giggsem. Legenda Manchesteru United jich má na kontě neskutečných 162.

"Cesc je na své pozici jedinečným hráčem s neuvěřitelným rozhledem a citem pro načasování svých přihrávek," řekl obdivně po utkání na tiskové konferenci asistent trenéra Sarriho bývalý brankář Chelsea Carlo Cudicini.

Nyní se však musí klub poohlídnout po náhradě. Britská média spekulují o Nicolóvi Barellovi. O jednadvacetiletý talent z Cagliari však usiluje také Neapol a Inter Milán. Cena by se mohla pohybovat až kolem 45 milionů liber.