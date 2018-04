Nervovat se u televize? Nene, radši půjdu na golf, řekl Guardiola

Trenér Manchesteru City, Pep Guardiola, přiznal, že se nebude dívat na zápas rivalů z United, po kterém by Citizens mohli slavit titul. V případě prohry Rudých Ďáblů, by titul pro šampiona Premier League skončil nenávratně v rukou svěřence španělského taktika. Přiznal, že už má domluvený golf se svým synem.

Místo hypnotizování obrazovky a sledování zápasu United, si Guardiola užije odpoledne se svým synem Mariusem. I přesto, že prohra by znamenala titul pro jeho svěřence. "Jestli budu chtít znát skóre? Bogey, double bogey, birdie. Uvidíme. Fotbal je nepředvídatelný, ale obvykle se proti West Bromu vítězí (soupeř United). Na tom však nezáleží. Důležité je, že to máme ve svých rukách," řekl Guardiola a přiznal, že výsledek fotbalového utkání bude stejně důležitý jako jeho golfový.

Španělský trenér se mohl inspirovat u bývalého lodivoda Manchesteru United, Sira Alexe Fergusona. Legendární kouč ve stejné situaci také místo fandění u monitoru zvolil golf s rodinou. A vyplatilo se. V roce 1993 dokázal poprvé se svým týmem opanovat celou soutěž.

City si prošlo těžkým týdnem. Minulý víkend doma prohráli městské derby proti United a v týdnu vypadli z Ligy mistrů, když je vyřadil Liverpool. Bývalý trenér Barcelony nebo Bayernu ocenil přístup svých hráčů, kteří podali vynikající výkon. "Předvedli jsme opět neskutečný výkon. Hráli jsme na úrovni, na které hrajeme celou sezónu. V tuto chvíli máme 87 bodů a to zbývá ještě pět kol do konce. Tento fakt pouze dokazuje, že jsme skvělí po celou dobu," řekl. Na kritiku lidí za poslední zápasy měl svůj názor. "Pokud si lidé myslí, že to co se stalo minulý týden je selhání, tak nerozumí fotbalu. Liga mistrů se hraje na pár zápasů, ale Premier League se hraje po dobu deseti měsíců, tudíž vyhrát ji je mnohem obtížnější," uvedl Guardiola.

Příští týden má City další šanci, jak se stát mistry. V domácím utkání přivítají celek ze Swansea, aktuálně až 17. tým tabulky. "Když od prosince slýcháte, že už jste téměř jasní vítězové, je těžké se soustředit. Doufám, že utkání zvládneme a budeme moci slavit na svém stadionu s našimi fanoušky, kteří si to zaslouží," poznamenal Guardiola.

Přiznal také, že titul z anglické nejvyšší soutěže by byl jedním z nejhezčích zážitků kariéry. "Jasně, první titul s Barcelonou byl splněný sen, stejně tak vyhrát Ligu mistrů ve Wembley. Ale vyhrát zde v Anglii je mnohem těžší. Fyzické parametry, počasí, počet zápasů, to vše dělá Premier League strašně těžkou," dodal.