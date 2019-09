Nesmrtelný Buffon. Brankář překonal legendárního Maldiniho

Sedmnáctou sezonu kroutí v turínském Juventusu italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon. V dresu "Staré dámy" působí kromě loňského ročního angažmá ve Francii nepřetržitě od svého příchodu z Parmy v roce 2001. Rekordů má na svém kontě nepočítaně a teď přidal další.

V sobotním utkání Juventusu s Parmou odchytal Buffon 903. zápas na klubové úrovni. Tím překonal legendárního obránce AC Milán a svého někdejšího spoluhráče z národního týmu Paola Maldiniho a stal se italským hráčem s nejvíce starty.

"Je to velká satisfakce. Před dvěma zápasy jsem ani nevěděl, že jsem tak blízko překonání Paola," řekl Buffon po vítězném utkání se Spalem Ferrara, v němž vychytal nulu a výhru 2:0.

"Jsem velmi šťastný a pyšný. Ne pro samotný rekord, ale spíš pro způsob, jakým jsem ho dosáhl - celou kariéru hraji na té úplně nejvyšší úrovni, a přesto jsem vydržel tak dlouho," dodal.

Ještě před angažmá v Juventusu odehrál "Gigi" 220 utkání za Parmu. Dalších 25 startů si připsal během loňského nepříliš vydařeného angažmá u PSG. Před touto sezonou se ale jednačtyřicetiletý gólman vrátil do klubu svého srdce.

Buffon už překonal snad všechny myslitelné individuální rekordy a získal všechny trofeje, včetně titulu mistra světa. Devětkrát zvedl mistrovskou trofej pro vítěze Seria A a loni opanoval s PSG francouzskou ligu.

Jedna poslední trofej mu ale, stejně jako celému Juventusu, stále chybí - ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů.

