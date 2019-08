Neumím dělat věci napůl. Klopp naznačil konec v Liverpoolu

Bylo by to asi veliké překvapení. Fotbalový trenér Jürgen Klopp pro německý magazín Kicker přiznal, že si dá nejspíše od fotbalu pauzu. Dvaapadesátiletému kouči vyprší smlouva s Liverpoolem za tři roky. Co bude pak?

Liverpool a Jürgen Klopp. Jürgen Klopp a Liverpool. To je kombinace, která poslední měsíce funguje dokonale. Ale jak dlouho ještě? "Mám jeden problém. Nedokážu věci dělat napůl, funguju podle hesla: Všechno, nebo nic. Až dojdu k závěru, že už na to nemám sílu, tak si dám roční pauzu," prohlásil možná trochu nečekaně v rozhovoru pro Kicker.

Zároveň ale dodal, že se po přestávce k trénování možná zase vrátí. "Po pauze se pak rozhodnu, co budu dělat dál. Ale je velmi velká šance, že budu mít dobité baterky a budu moct pracovat tak, jak jsem zvyklý," řekl kouč, jenž s Borussií Dortmund získal dva tituly a dovedl ji do finále Ligy mistrů.

Pro fanoušky Reds by se jistě jednalo o nemilou zprávu. Vždyť hlavně díky němu loni dokázali opanovat Champions League a být pouhý bod za jinak dominantním Manchesterem City. Z mužstva, jenž sídlí na Anfield Road opět stvořil giganta, kterého se bojí celá Evropa.