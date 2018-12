Neuvirth vychytal vítězství, Hertl dal dva góly. Dařilo se i dalším

Brankář Michal Neuvirth dovedl v nedělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 32 zákroky k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad New York Rangers a byl zvolen nejlepším hráčem duelu. Jeho spoluhráč Jakub Voráček si připsal asistenci. Útočník Tomáš Hertl vstřelil dvě branky a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu večera, ale San Jose podlehlo Arizoně 3:4 po samostatných nájezdech.

Obránce Filip Hronek z Detroitu se radoval z druhého gólu v soutěži, Red Wings však prohráli s Torontem 4:5 v prodloužení. Odchovanec Hradce Králové vyrovnal ve čtvrté minutě na 1:1, když zachytil nepovedenou přihrávku torontského beka Jakea Gardinera a prostřelil gólmana Garreta Sparkse.

Jednadvacetiletý zadák se trefil poprvé od 13. října. Hronek začal sezonu v prvním týmu, ale po šesti duelech putoval k farmářskému celku AHL Grand Rapids Griffins, kde ve 20 zápasech nastřádal 18 bodů za pět branek a 13 nahrávek. Další příležitost v Detroitu se mu v prosinci naskytla poté, co se zranila opora zadních řad Mike Green.

O čtvrtý úspěch Maple Leafs v řadě se značně zasloužil forvard Kasperi Kapanen, který zaznamenal dva góly včetně vítězné trefy v nastavení. Obránce Red Wings Trevor Daley odehrál 1000. utkání v NHL.

Čtvrtý zásah útočníka Tomáš Noska v sezoně nezabránila prohře Vegas, které nestačilo na Los Angeles 3:4 v prodloužení. Pardubický rodák otevřel v 11. minutě skóre. Po přihrávce Oscara Lindberga se mu puk odrazil od hole do vzduchu, odkud ho možná i s přispěním hostujícího beka Oscara Fantenberga doklepl za záda brankáře Cale Petersena.

Třicetiletý Neuvirth si do brankoviště stoupl poprvé od 9. prosince a ve třetím startu v ročníku si připsal první vítězství. "Jedno z největších v mé kariéře. První triumf v sezoně je pokaždé hodně důležitý. Chcete ho mít co nejdříve za sebou. Musím takhle pokračovat," prohlásil Neuvirth, který před dvěma týdny proti Winnipegu střídal v 28. minutě poté, co třikrát inkasoval.

Rodák z Ústí nad Labem zmeškal značnou část sezony kvůli zdravotním potížím. "Snažil jsem se zůstat trpělivý a každý den jsem tvrdě pracoval a zlepšoval se. V lize už jsem něco zažil a vím, že dovedu na téhle úrovni hrát. Tělo se konečně cítí dobře. By jsem odměněn za tu dřinu," těšilo dvojnásobného vítěze Calder Cupu, ceny udělované nejlepšímu celku farmářské AHL.

Poprvé Rangers vyzráli na Neuvirtha v 11. minutě, kdy útočník Chris Kreider zužitkoval samostatný únik střelou na bližší tyč. Flyers v úvodu druhé třetiny srovnali a v 46. minutě se ujali vedení. Voráček přihrávkou z pravého kruhu vybídl Seana Couturiera k teči, která skončila na tyči, a odražený puk dorazil do sítě Wayne Simmonds.

Náskok Philadelphie vydržel 22 vteřin, jelikož obrana Flyers nechala útočníka Booa Nievese před brankou samotného a Neuvirth proti jeho pohotovému zakončení neměl šanci.

K nastavenému času nemuselo vůbec dojít, jenže útočníci Brett Howden a Pavel Bučněvič ztroskotali na Neuvirthovi, jenž ve třetí části pochytal 12 ze 13 střel. V nájezdech si poradil se všemi čtyřmi pokusy domácích. Bod navíc zařídil Flyers centr Nolan Patrick, který se prosadil jako jediný z celkem osmi exekutorů, mezi nimiž byl i Voráček.

"S každým zákrokem jsem si víc a víc věřil. Spoluhráči předvedli velmi dobrý výkon. Je to důležitá výhra," poznamenal Neuvirth, jenž si v NHL postupně zachytal za Washington, Buffalo a New York Islanders.

Pětadvacetiletý Hertl si obě trefy ponechal do třetí dvacetiminutovky. Nejprve se ze středního pásma prodral po pravé straně až před brankáře Darcyho Kuempera a střelou do horního růžku vyrovnal na 2:2. Coyotes znovu odskočili, ale Hertl 12. gólem v ročníku zajistil Sharks alespoň bod. Slávistický odchovanec si za brankou počkal na puk a elegantní otočkou pokořil Kuempera podruhé.

V nájezdech na Kuempera nevyzrál ani jeden ze tří hráčů San Jose včetně Hertla. Největší zásluhu na vítězství Arizony měl útočník Alex Galchenyuk, který se trefil dvakrát a navíc jako jediný uspěl i v závěrečném rozstřelu.

Kalifornský tým prohrál potřetí za sebou. "Z branek mám radost, ale poslední dva zápasy mě netěší. Nepředvedli jsme v nich nejlepší výkon. Musíme si odpočinout. Potřebujeme hrát o něco lépe proti mužstvům, která jsou v tabulce pod námi. Musíme je zlomit dříve a ne, abychom naháněli body," podotkl Hertl.

Jeho čeští parťáci z týmu bek Radim Šimek a útočník Lukáš Radil se bodově neprosadili. Sharks se navíc museli obejít bez zadáka Erika Karlssona, který kvůli nepovolenému úderu do hlavy na útočníka Los Angeles Austina Wagnera v minulém duelu vyfasoval stopku na dvě utkání a zmešká tak i derby proti Anaheimu.

Gólman Petr Mrázek zastavil 27 střel a podílel se na triumfu Caroliny 5:3 nad Bostonem. Za Hurricanes řádili finští útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen, kteří nasbírali čtyři body za dvě branky a dvě nahrávky. Čeští útočníci v dresu Bruins David Krejčí a David Pastrňák nebodovali. Krejčí si navíc připsal tři záporné body.

Carolina se představila v zelených dresech Hartfordu, kde klub původně sídlil. Whalers působili v NHL od roku 1979 a v roce 1997 se přestěhovali na současné místo. Díky geografické blízkosti bývala mezi Hartfordem a Bostonem velká rivalita. Hurricanes si barvy Whalers obléknou ještě v březnu na ledě Bruins.