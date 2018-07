Neymar se omluvil v reklamě za simulování. Ale není pozdě?

Byl jedním z nejvíce kritizovaných hráčů na uplynulém světovém šampionátu. Brazilský útočník Neymar se v Rusku kromě dvou branek "blýskl" i trapným simulováním, které předváděl v každém utkání. Nyní, dva týdny po odehraném finále, se rozhodl fanouškům své chování objasnit v reklamním spotu. Někteří marketingoví specialisté si však myslí, že si tímto krokem ještě více ublížil.

Těšili se na něj fanoušci z celého světa, on je ale zklamal. Útočník Neymar, jenž s brazilskou reprezentací vypadl na nedávném fotbalovém šampionátu už ve čtvrtfinále, ukázal příznivcům hlavně herecké schopnosti. Více než kouzla s míčem předváděl šestadvacetiletý plejer trapné polehávání na trávníku a bolestivé grimasy.

V každém rozhovoru navíc odmítal kritiku na svou osobu. Nyní se však hvězda francouzského PSG rozhodla změnit názor a natočila reklamní spot pro svého sponzora Gillette, v němž se mimo jiné přiznala, že někdy skutečně svým pádům přidala. Klip už stihla během jediného dne odvysílat většina jihoamerických televizních stanic.

"Možná si myslíte, že přeháním a občas to tak opravdu je. Ale pravda je taková, že na trávníku trpím," řekl ve videu. "Pokud opustím stadion bez rozhovorů s novináři, neznamená to, že chci jen vítězné vavříny. Je to proto, že jsem se stále nenaučil vás zklamat. Pokud vypadám nezdvořile, není to proto, že jsem rozmazlené dítě, ale proto, že jsem se nenaučil pracovat s frustrací, " pokračoval.

Tvořivý hráč dokonce uvedl, že se po vyřazení z mistrovství světa stal novým člověkem. "Trvalo mi dlouho, než jsem přijal vaši kritiku. Dlouho mi trvalo i to, abych se podíval do zrcadla a stal se novým člověkem. Padl jsem, ale pouze ten, kdo padá, může zase vstát," řekl Neymar, který nedávno vyvrátil spekulace ohledně možného přestupu do Realu Madrid.

Ačkoliv může zmíněné video působit dojemně, někteří kritici si myslí, že odchovanec Santosu přiznal chybu jen kvůli další pozornosti a balíku peněz, který měl za reklamu vyinkasovat.

"Fanoušci čekali patnáct dní, aby to od něj slyšeli. Mezitím poskytl několik rozhovorů, v nichž nesouhlasil s tím, že na trávníku reaguje přehnaně a schválně padá. Nyní se skrývá za televizní reklamu. Byl to skvělý tah od sponzora, všichni o tom teď mluví. Ze strany Neymara to ale nebylo dobré, jeho image je nyní ještě horší," tvrdí Amir Somoggi z marketingové společnosti Sports Value.

Neymar musí každopádně svá slova potvrdit na hřišti. Kvůli trapnému představení na šampionátu však bude čelit velkému tlaku, a to jak ze strany příznivců, tak i médií.