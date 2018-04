Neymar vyhlíží návrat na hřiště. Asi za měsíc, řekl

Hvězdný brazilský fotbalista Neymar očekává, že se do měsíce plně zotaví z březnové operace nohy. V polovině května by byl rád zpátky na hřišti a další měsíc by měl na přípravu do začátku mistrovství světa v Rusku. Šestadvacetiletý útočník Paris St. Germain léčí zlomeninu nártní kůstky a vymknutý kotník.

Po zranění v ligovém zápase s Marseille se nejdražší fotbalista historie podrobil operaci 3. března. "Asi za měsíc," řekl brazilské televizi Globo na otázku, kdy by měl být připraven na návrat. "Jde to dobře, všechno je v pořádku," dodal.

Brazilci zahájí mistrovství světa 17. června zápasem proti Švýcarsku. Přípravné duely předtím odehrají dva - 3. června s Chorvatskem a o týden později s Rakouskem. Do Paris St. Germain Neymar přestoupil loni z Barcelony za 222 milionů eur.