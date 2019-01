Nezvyklá situace. Realu chybí kompletní hvězdné trio

Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Útočné trio Realu Madrid často označované prostou zkratkou "BBC" děsilo obrany soupeřů ve španělské lize i na mezinárodní scéně celých pět sezon. Během nich získal královský celek čtyřikrát trofej pro vítěze Ligy mistrů a zažil nespočet dalších úspěchů. Jenže teď nastává situace, na kterou nejsou v madridském velkoklubu zvyklí.

Šestadvacátého dubna 2017 vyhrál Real Madrid na hřišti La Coruni hladce 6:2. Zdánlivě rutinní zisk dalších tří bodů v honbě za titulem byl přesto něčím výjimečný. Bylo to totiž naposledy, kdy do ligového zápasu v bílém dresu nenastoupil ani jeden ze zmiňované trojice elitních střelců.

Celkově za pět let spolupráce "BBC" nebyl ani jeden připraven do hry pouze ve dvou případech. A to nikoliv z důvodu zranění či karetního trestu. Trenér je zkrátka šetřil na důležitější zápasy, stále tedy byli připraveni pomoct.

V těžkém sobotním zápase se Sevillou tak čeká na svěřence Santiaga Solariho situace, kterou dlouhá léta nezažili. Ronaldo už střílí branky v italské lize za Juventus, Bale je minimálně do konce února mimo se zraněným lýtkem a v průběhu víkendového zápasu vyřadila zlomenina ruky ze hry i Benzemu.

Odvážné změny

Po letním odchodu nadmíru úspěšného kouče Zinedina Zidana a pětinásobného držitele Zlatého míče Ronalda hledá Real svou tvář. Solari se po brzkém odvolání Julena Lopeteguie ujal týmu do konce sezony a nedařilo se mu klub nastartovat. Madridský celek v lize strádá a na rivala z Barcelony ztrácí propastných deset bodů.

Argentinský kouč se tak rozhodl v posledním utkání na hřišti Betisu Sevilla k razantnímu a odvážnému kroku. Přešel k rozestavení se třemi středovými obránci, a i přes absenci opor Courtoise, Kroose, Asensia nebo zmiňovaného Balea nenašel v sestavě místo pro další strůjce úspěšné éry - obránce Marcela a tvořivého záložníka Isca.

"Máme mnoho zraněných hráčů, zejména v útoku. Musíme hledat nová řešení," uvedl Solari po zápase a nepřímo zareagoval i na dlouhodobé spekulace ohledně jeho napjatého vztahu s Iscem. "Hrajeme ve třech soutěžích a další zápas máme za tři dny. Všichni jsme na jedné lodi, každý se může do sestavy probojovat. Proti nikomu nemám nic osobního," řekl.

Ať už je to s nasazením a nenasazením konkrétních hráčů, jak chce, dvaačtyřicetiletý bývalý záložník udělal vlastně poměrně symbolický zásah do sestavy. Střídání generací se totiž nevyhne ani takto věhlasné fotbalové značce.

Mladá krev

Bílý balet měl v utkání s Betisem nejmenší držení míče do roku 2011, pouhých 26 procent. Po mizerném období si ale připsal důležitou výhru, která by ho mohla nastartovat.

Po Benzemově zranění se na hřišti postupně objevila útočná trojice s věkovým průměrem pod dvacet let. Brahim Díaz, Vinícius Júnior a Cristo se sice gólově neprosadili, o těsné výhře 2:1 ale rozhodl v 88. minutě z přímého kopu další mladík Dani Ceballos.

Asi není mnoho lidí, kteří by momentálně věřili v Solariho setrvání na lavičce Realu i po konci sezony. Argentinec ale má přesto ve zbytku ročníku důležitý úkol. Musí se pokusit začlenit do dlouho dobře fungujícího stroje nové dílky v podobě mladých hráčů. Změnu může klidně představovat i zásah do tradičního rozestavení.

Ne snad, že by měl Real zbytek ročníku úplně odepsat, vždyť v Lize mistrů teprve nejdůležitější zápasy přijdou. Tvorba pevných základů pro budoucí roky by ale měla být možná přednější než zbývající výsledky v napůl zpackané sezoně.