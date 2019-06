Noční můra Jürgena Kloppa. Uteče mu pohár i posedmé?

Jürgen Klopp dnes může přepsat historii anglického fotbalu. Ceněný kouč Liverpoolu však před sobotním finále Ligy mistrů bude mít důvod k vráskám. Prolomení nelichotivé bilance šesti účastí a šesti proher v pohárových finále. Fatální selhání v loňském vyvrcholení, kdy gólman Karius předvedl trestuhodné chyby a pohár v podstatě daroval Realu. Dovede rodák ze Stuttgartu svůj tým k vítězství?

Možná právě loňská porážka, která se černočerným písmem zapsala do dějin anglického klubu, může být letos výhodou. Podobný kiks nechce a nemůže mančaft zažít, fanoušci by klub nejspíš ukamenovali, včetně Kloppa. "Nespal jsem. Nemluvil jsem. Byl jsem bez nálady," líčil po hororovém zážitku v podobě loňského zpackaného finále obránce "The Reds" Andy Robertson.

Proti Tottenhamu má v konečné bitvě Ligy mistrů tu největší motivaci na zalepení rány z loňské kruté porážky z Kyjeva. "Bolest z loňského finále mizí, když se připravujeme na Tottenham," přiznal možná nejlepší stoper světa Virgil van Dijk. "Poučili jsme se, doufejte, že toho dokážeme využít", věří sedmadvacetiletý Holanďan.

"Nikdy jsem neměl ve finále lepší mančaft," nešetřil slovy chvály Klopp. "Nepřekvapuje mě, že jsme došli tak daleko. Naši hráči mísí potenciál s postojem tím nejlepším způsobem, jaký jsem kdy viděl," dodal na adresu současného složení týmu jednapadesátiletý kouč.

A co další týmy, ve kterých trénoval? "Miluji je všechny," dodává Klopp.

Není divu, že se mu aktuální podoba mančaftu zamlouvá. Vždyť Liverpool z posledních deseti zápasů prohrál jediný a to s Barcelonou. Klopýtnutí následně napravil nejlepším možným způsobem, fantastický obrat v semifinále Ligy mistrů netřeba připomínat, každý fotbalový fanoušek pohádku anglického celku registroval.

Úžasná ofenzivní síla

Útočná trojka Mohamed Salah, Sadio Mané a Roberto Firmino patří k nejobávanějším ofenzivním hrozbám na zeleném pažitu. Jestli Liverpool něco umí na jedničku, je to sázet branky. Dva góly na zápas jsou téměř jistotou, výjimkou však není ani pětibrankový příděl od útočného komanda.

"Jsem šťastný, že jsem dostal šanci zahrát si další finále. Doufám, že tentokrát budu hrát celou dobu. Je to naše druhé finále v řadě. První jsme prohráli, ale cítíme se teď dobře a máme víc zkušeností. Tým je fyzicky připraven nejlépe, jak může" pochvaluje si Salah.

Loni anglický celek zradila chyba jednotlivce a Kloppova noční můra nebyla ukončena ani pošesté. Další reparát čeká celek kouče, jehož vizitkou je útočný fotbal a beton nezná, v sobotu večer v Madridu. Zvládne německý kouč překonat svůj limit posedmé?