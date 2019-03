O titulu rozhodnuto není, ví Barcelona. Messi odešel zakrvácený

Přestože fotbalisté Barcelony po vítězství 1:0 v El Clásicu na stadionu Realu Madrid navýšili po 26. kole španělské ligy v čele tabulky svůj náskok na odvěkého rivala na 12 bodů, trenér Ernesto Valverde soupeře v boji o titul zdaleka neodepisuje. "Bílý balet" je podle něj mistrem comebacků. Na druhé Atlético Madrid má Barcelona náskok deseti bodů, ale o zápas více.

"Nebereme to tak, že by Real byl vyřazený z boje o titul. Atlético není naším jediným rivalem, rozhodně ne. Všichni víme, že Real je schopný udělat sérii vítězství a vrátit se do boje. V tom jsou specialisty. Jsou schopni historického zápisu v každé soutěži. Takže by bylo absurdní mluvit o titulu, když zbývá ještě tolik kol," řekl po zápase Valverde.

Barcelona vyhrála na stadionu odvěkého rivala v tomto týdnu už podruhé, ve středu porazila Real v semifinálové odvetě domácího poháru 3:0 a postoupila do finále. Sobotní ligovou výhru zařídil v 26. minutě obloučkem přes brankáře Ivan Rakitič. Katalánci jako první tým v historii všech soutěží dokázali třikrát za sebou vyhrát na půdě Realu a po 88 letech překlopili na svou stranu bilanci v El Clásicu. Barcelona zvítězila v 96 utkáních, Real v 95 duelech a 51 zápasů skončilo remízou.

"Pro Barcelonu je to dokonalý týden a měli bychom ho oslavit, ale ještě jsme nevyhráli ligu, to vůbec. Udělali jsme opravdu velký krok, ale není to definitivní. Nemůžeme začít slavit titul, protože je tu stále Atlético," prohlásil obránce Barcelony Gerard Pigué.

"Musíme přijít na to, jak se zlepšit. Není pochyb o tom, že ta ztráta na čelo tabulky je významná. Ale my se nevzdáme. Budeme bojovat až do konce jak v lize, tak v Lize mistrů," řekl kouč Realu Santiago Solari. Jeho svěřenci budou v úterní odvetě osmifinále Ligy mistrů doma s Ajaxem Amsterodam hájit náskok 2:1 po prvním duelu.

Ani v jednom ze čtyř El Clásic v této sezoně se střelecky neprosadila hlavní hvězda Barcelony Lionel Messi. Argentinský útočník upoutal pozornost hlavně rozmíškou s kapitánem Realu Sergiem Ramos poté, co ho domácí stoper v souboji mírně udeřil rukou do obličeje a vyvázl bez trestu.

Sestři utkání. Atak Ramose na Messiho v čase 9:26.

"Leo měl v ústech krev. Byl to atak a intenzita nehraje roli," řekl Piqué. "Myslím, že jsem ho (Messiho) nijak výrazně netrefil. Ale vzal to špatně," doplnil Ramos.