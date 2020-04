Obnova Arsenalu? Arteta chce tři španělské mistry Evropy

S blížícím se létem se také pozvolna začínají objevovat první přestupní spekulace. Dost napilno by mohli mít zástupci Arsenalu, jelikož slavný londýnský klub poslední roky nehraje tak vysoko, jak by si představoval. Na seznamu posil jsou tři španělští fotbalisté, kteří loni získali titul mistrů Evropy do 21 let.

Změnit budoucnost klubu by mohl hlavně nový trenér Mikel Arteta, jenž hned po svém prosincovém příchodu začal s týmem předvádět zlepšené výkony, v kalendářním roce 2020 je dokonce jediným celkem, který je v Premier League neporažen.

Klíčové bude udržení útočných hvězd Aubameyanga s Lacazettem , přičemž se oba nechali slyšet, že nemají důvod odcházet a minimálně další sezonu si na severu Londýna nejspíše odkroutí. Když se k nim přičtou talenti jako Martinelli a Pepé, o útok mají Kanonýři postaráno.

Proto není divu, že vyhlédnuté posily jsou buď do záložní řady, případně obranné. A tam Arsenal tlačí bota nejvíc. Navíc mládí španělských fotbalistů by pomohlo i do budoucna.

Kouč Arteta by rád využil znalosti domovského trhu, a proto by rád v tréninkovém centru přivítal Carlose Solera z Valencie, Unaie Núňeze z Bilbaa a Marca Rocu z Espanyolu. Preferovaná pozice Solera je pravá záloha, případně "desítka". Roca je zase defenzivní záložník a Núněz urostlý střední obránce. Za talentované trio by Gunners mohli vysázet až 110 milionů liber.

Fanoušci by čerstvý vítr do kabiny rozhodně přivítali. Po posledních týdnech by to znamenalo další krok k pozitivnějším zítřkům.