Obránce Suchého čeká operace, na podzim si už nezahraje

Kapitán české fotbalové reprezentace a Basileje Marek Suchý se v úterý podrobí operaci poraněné Achillovy šlachy a v podzimní části sezony už si nezahraje.

Třicetiletý stoper si natrhl šlachu v neděli 12. srpna v zápase švýcarské ligy proti Sionu, ze kterého odstoupil po prvním poločase. Při konzervativnější léčbě by riskoval obnovení zranění, proto se rozhodl pro chirurgický zákrok a několikaměsíční pauzu.

"Volba byla poměrně jednoznačná, operace bude nejrychlejším a především nejspolehlivějším řešením situace," uvedl Suchý v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje. "Pevně věřím, že během ledna bych se měl opět zapojit do přípravy," dodal bývalý hráč Slavie Praha a Spartaku Moskva.

Podobně vážná zranění se mu zatím vyhýbala. "Vyjma svalových problémů a zlomeniny lícní kosti jsem ze zdravotních důvodů prakticky nechyběl. I to mi dodává sílu a optimismus," prohlásil Suchý.

Ve švýcarském klubu, kde působí od ledna 2014, byli překvapeni, že hlásí nějaký zdravotní problém. "Po celou dobu mého dlouhého angažmá v Basileji jsem se se žádnou obtíží nepotýkal. Nejsou na to zvyklí," konstatoval rodák z Prahy.

"Je samozřejmě nepříjemné, když vypadne stabilní člen základní sestavy hned v počátku soutěže. Zároveň ale klub má ještě možnost reagovat, na hostování už nyní jeden střední obránce dorazil," uvedl Suchý.

Devětatřicetinásobný reprezentant přijde také o podzimní zápasy nové Ligy národů proti Ukrajině a Slovensku, na které se hodně těšil. "S trenérem Jarolímem už jsem mluvil a popřál jemu i týmu hodně štěstí už do zářijových zápasů. Pokud to půjde a návrat se vydaří dle plánu, vrátím se do národního týmu, jak nejrychleji to půjde. Reprezentační dres byl a je pořád tou největší ctí," řekl Suchý.