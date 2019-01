Obranu Liverpoolu kosí zranění. Nastoupí šestnáctiletý mladík?

Nejpevnější obrana anglické ligy se bortí. Defenzivní linie vedená Virgilem van Dijkem inkasovala pouhých deset branek v 21 zápasech, jenže urostlý Nizozemec má momentálně všechny stoperské parťáky na marodce. Možná ho tak v sobotním ligovém zápase s Brightonem čeká spolupráce s mladičkým krajanem Ki-Janou Hoeverem.

Pondělní souboj v FA Cupu mezi Wolverhamptonem a Liverpoolem se sotva rozběhl, když Dejan Lovren usedl na trávník a se zoufalou grimasou naznačil: musím střídat. Trenérovi Jürgenu Kloppovi nezbylo při pohledu na střídačku nic jiného, než ukázat na teprve šestnáctiletého obránce Hoevera. Tím spíš, že v roli druhého stopera už tak zaskakoval záložník Fabinho.

Mladičký Nizozemec se bleskově připravil ke hře a v šesté minutě už stál na klíčové pozici v sestavě vedoucího týmu anglické ligy. Na nervozitu vskutku nebyl čas.

Liverpool na stadionu Wolves padl 1:2 a z poháru je venku, Hoever ale odehrál dobrý zápas. Kvůli svému nízkému věku přitom stále nemá podepsanou profesionální smlouvu a pobírá jen základní plat pro členy akademie Liverpoolu v hodnotě 145 liber (asi 4100 korun) týdně.

I přes vydařený debut je otázkou, zda si Klopp dovolí talentovaného teenagera nasadit i v sobotním ligovém zápase s Brightonem. Ten je sice v tabulce až na 13. místě, doma má ale vynikající výsledky a podlehl pouze gigantům Chelsea a Tottenhamu. Moc alternativ přitom Kloppovi nezbývá.

Jediný zdravý stoper

Lovren je kvůli problémům se zadním stehenním svalem mimo hru pravděpodobně do konce ledna. Minimálně stejně dlouho ještě bude absentovat s poraněným kotníkem Joe Gomez, jehož vydařený úvod sezony katapultoval až do základní jedenáctky reprezentace Albionu. Nathaniel Clyne pro změnu před pár dny odešel na hostování do Bournemouthu. A k dispozici pravděpodobně nebude ani navrátilec po zranění Joel Matip.

"Joel teprve ve čtvrtek poprvé trénoval s týmem. To je sice skvělé, ale musíme být opatrní a den po dni pozorovat, jak na tom je," uvedl sám Klopp v pátek. Naznačil tak, že než aby riskoval další zranění kamerunského stopera, vystačí si s nouzovým řešením.

Vedle nejlepšího hráče Premier League za měsíc prosinec Van Dijka se tak představí buď původním povoláním střední záložník Fabinho, nebo Hoever.

"Pokud nastoupí Fabinho, což v tuto chvíli není vůbec jisté, zvládne to. Na pozici stopera je pro něj jako středového hráče jediný rozdíl - že za sebou už nemá další linii. Při práci s míčem je to ale podobné, musí se akorát chovat jinak při hře bez balonu," řekl Klopp.

Ať už to německý stratég vyřeší proti Brightonu jakkoliv, stále nebude mít klid. V klíčové fázi sezony, kdy jeho tým poprvé v lize prohrál a podruhé padl vzápětí v poháru, potřebuje mít vzadu jistotu. Nelze jen spoléhat, že Salah, Mané a Firmino každého soupeře přestřílí.

Liverpoolu však může významně pomoct otevření lednového přestupového okna. Je více než pravděpodobné, že v honbě za vysněným titulem nebudou chtít na Anfield Road ponechat nic náhodě a zdecimovanou defenzivu posílí nějakým příchodem.