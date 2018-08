Ocenění pro Wengera. Pomohl kariéře liberijského prezidenta

Francouzský trenér Arséne Wenger obdrží nejvyšší státní vyznamenání Libérie. Země ležící v západní části Afriky se rozhodla ocenit bývalého trenéra Arsenalu poté, co se významně podílel na kariérním vzestupu Goerge Weaha, který využil své popularity a je v současnosti prezidentem tohoto státu.

Osmašedesátiletý bývalý kouč anglického celku si nyní užívá volna. Nyní dostane ocenění, které zřejmě ani sám nečekal a nemusel se ani tak snažit. Stačilo mít na konci devadesátých let dobrý přehled a všimnout si jednoho nadějného fotbalisty jménem George Weah.

V roce 1988 si francouzský trenér, který vedl Monako, všiml tehdy 21letého útočníka z Libérie a pomohl mu zviditelnit se ve fotbalové kariéře a nyní přichází za tento čin pravděpodobně lepší odměna, než by sám Wenger čekal. Weah totiž na konci loňského prosince uspěl v prezidentských volbách své země a od ledna 2018 je hlavou státu.

Nyní se Weah coby prezident rozhodl odměnit Wengera, že si hi vybral do Monaka a bývalého dlouholetého trenéra Arsenalu obdaří nejvyšším státním vyznamenáním. "Liberijská vláda ocení francouzského kouče 24. srpna na Den národní vlajky za to, že významně pomohl prezidentovi v jeho fotbalové kariéře," stojí ve vyjádření Weahova tiskového mluvčího.

Současná hlava liberijského státu se nerozhodla ocenit pouze Wengera, ale i dalšího francouzského kouče Clauda Le Roye, který se rovněž významně podílel na Weahově kariéře. "Oba kouči obdrží vyznamenání při slavnostním ceremoniálu v hlavním městě Monrovii," sdělil médiím tiskový mluvčí. Weah byl vyhlášen v roce 1995 nejlepším hráčem podle Mezinárodní fotbalové asociace FIFA a loni se stal díky své popularitě prvním prezidentem své země jakožto sportovec.