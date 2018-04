Odchází legenda, bude to mít velký vliv, míní Čech o Wengerovi

Podle brankáře Petra Čecha je trenér Arséne Wenger nejen legendou Arsenalu, ale také legendou anglického fotbalu. Bývalý reprezentant proto doufá, že v posledních zápasech dají fanoušci najevo, jak moc si francouzského kouče, který po sezoně po 22 letech z londýnského klubu odejde, váží.

"Za poslední dvě sezony se hodně diskutovalo, jestli trenér zůstane nebo jak dlouho zůstane. A dneska před tréninkem nám oznámil, že dokončí sezonu a končí," uvedl Čech, který do Arsenalu přišel před třemi lety a před tím Wengera zažil jako soupeře během působení v Chelsea.

Wenger působí v Arsenalu od roku 1996 a třikrát s ním vyhrál anglickou ligu, kde byl nejdéle sloužícím trenérem. Navíc na cestě za posledním titulem v roce 2004 s týmem neprohrál jediný zápas a také dokázal "Kanonýry" devatenáctkrát za sebou dovést do základní skupiny Ligy mistrů.

"Jeho odchod bude mít velký vliv na klub i samotnou Premier League. Za dvacet let působení je legendou Arsenalu i legendou anglického fotbalu," přidal Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje. "Zaslouží si uznání a respekt a to, že to takhle oznámil, dává fanouškům možnost se s ním v posledních zápasech rozloučit a ukázat mu, jak moc si ho váží," dodal.

Wengera na lavičce Arsenalu čeká posledních pět zápasů v anglické lize, ve které se londýnský klub mimo jiné představí na hřišti Manchesteru United a ročník zakončí v Huddersfieldu. V Evropské lize nastoupí Arsenal k semifinálovému dvojzápasu s Atléticem Madrid.