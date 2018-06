Odchod z Udine? O Baráka má zájem Turín, píší v Itálii

Jednu sezonu strávil český záložník Antonín Barák v barvách italského Udine, kam loni v létě zamířil z pražské Slavie. Teď se zdá, že by mohl dres měnit znovu, podle italského serveru tuttosport.com o něj má velký zájem jiný celek Serie A, FC Turín.



Barák má za sebou vydařený ročník, během něhož zanechal v Itálii dobrý dojem. Nastoupil ke čtyřiatřiceti ligovým zápasům, sedmkrát se prosadil střelecky a patřil k nejlepším hráčům Udine, které se jinak spíš trápilo. Na jaře v jednom období dokonce prohrálo jedenáct (!) zápasů za sebou, a nakonec obsadilo čtrnácté místo, když záchranu mužstvu zajistila až vítězství v závěrečných dvou kolech. Právě Barák na nich měl velký podíl - nejprve přesnou trefou zařídil tři body ve Veroně, pak přihrál na jediný gól souboje s Boloňou.



V Itálii si proto dobře všimli, že jedenáctinásobný český reprezentant, kterému v prosinci bude čtyřiadvacet, by před sebou mohl mít slibnou budoucnost, někteří experti jeho herní styl dokonce přirovnávají k Markovi Hamšíkovi. Už v zimě se tak spekulovalo, že by Barák během letní přestávky mohl zamířit do jednoho z top klubů - zájem údajně projevila Neapol i Inter Milán. Teď to ale vypadá na zcela jinou adresu.



O českého středopolaře podle serveru tuttosport.com hodně stojí trenér FC Turín Walter Mazzarri, záložníkova cena by se měla pohybovat kolem třinácti a půl milionů eur. Do Udine loni ze Slavie přicházel za pět a půl milionů, jeho hodnota tak po roce v Itálii vzrostla více než dvojnásobně.



A možným přestupem by si polepšil, Turín skončil v uplynulé sezoně devátý a má vyšší ambice než Udine. Pomyslné místo by Barákovi navíc mohl uvolnit Ghaňan Afriyie Acquah, který má údajně namířeno do Anglie. Změní český reprezentant dres?