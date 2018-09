Odměna fanouškům. V Las Vegas padaly z vrtulníku tisíce

Speciální akci si pro své fanoušky připravilo vedení fotbalového Las Vegas Lights. Během poločasové přestávky na stadion přiletěl vrtulník, jehož posádka vyhazovala přímo na hrací plochu dolarové bankovky. Příznivci si tak mohli přijít v přepočtu až na téměř 111 tisíc korun.

Fotbalové kluby už si nemusí lámat hlavu tím, co připravit fanouškům před utkáními nebo o poločasové přestávce za zábavu. Ze Spojených států totiž doslova přiletěl naprosto nevídaný nápad zaručující úspěch všude. V Las Vegas se rozdávaly peníze.

Jakmile sudí ukončil první poločas duelu mezi domácími Lights a rezervou LA Galaxy, sběhlo se dvacet vyvolených fanoušků na hrací plochu. V tu chvíli se už nad nimi vznášel vrtulník, z něhož začaly padat dolarové bankovky. "Bitva" o co největší finanční úlovek trvala několik minut.

What happens in Vegas....

ends up all over your timeline.



$5,000 Helicopter Cash Drop: ✔️💸 pic.twitter.com/XlvRQJ7hTs