Odmítl Bayern, bere Arsenal. Wengera prý v létě nahradí Tuchel

Už bylo zřejmě načase dát sbohem. Francouzský trenér Arséne Wenger vybojoval s Arsenalem mnoho trofejí, v posledních letech se však Gunners příliš nedařilo. Proto se vedení rozhodlo pro změnu. Podle zákulisních informací by měl místo po dlouholetém kouči zaujmout bývalý lodivod dortmundské Borussie Thomas Tuchel. Toho údajně lanařil i Bayern a PSG. Dotáhnou Londýňané trenérský přestup roku až do konce?

O jeho odchodu se už mluví několik sezon. I když s týmem v minulosti vyhrál spoustu trofejí - vítězství v Premier League v roce 2006 nebo sedm trimfů v FA Cupu. Zatím si však pokaždé trenérské křeslo v Arsenalu udržel. Teď ale bude Arséne Wenger zřejmě definitivně odejít o dům dál. Příchod nového kouče na Emirates Stadium je totiž na spadnutí. Alespoň podle sportovního plátku "Kicker".

Ten informoval, že by měl místo na londýnské lavičce zaujmout Thomas Tuchel. Čtyřiačtyřicetiletý trenér do loňského jara trénoval Dortmund, teď by se měl vydat na další zajímavou štaci.

O jeho služby měly zájem i další kluby, především mnichovský Bayern a pařížský PSG. Bavorský celek se však rozmýšlel moc dlouho. Když dal jeho boss Karl-Heinz Rummennige Tuchelovu možnému příchodu konečně zelenou, měl mu kouč říct, že už se dohodl někde jinde. A tím mužstvem by měl být právě Arsenal.

V Londýně by se měl Tuchel potkal se svými krajany Mesutem Özilem a Shkodranem Musfafim. Jako skaut však v týmu působí Sven Mislintat, s nímž měl německý trenér svého času v Borussii jisté problémy. Potkají se oba kohouti opět na jednom smetišti? Podle zákulisních informací je to jasné. Nebo se nakonec Tuchel ještě vydá úplně někam jinam?