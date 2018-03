Odmítl střídat. Za A-tým už si nezahraje a možná přijde o MS.

Odmítl poslušnost a za svůj čin byl náležitě potrestán. Čtyřiadvacetiletý německý fotbalista ve službách Ajaxu Amsterodam Amin Younes už si za slavný nizozemský klub nekopne, alespoň co se A-týmu týče. V ligovém utkání proti Heerenvenu neuposlechl příkaz trenéra Erika ten Haga. Místo toho aby šel střídat, tak zůstal dál sedět na lavičce náhradníků. Následně přišel trest v podobě přeřazení do rezervního týmu.

Probíhaly poslední minuty zápasu mezi Ajaxem a Heerenvenem. Favorit v tu chvíli vedl 3:1 a mířil za dalšími třemi body. V závěru zápasu chystal trenér ten Hag ještě jednu změnu a na hřiště chtěl poslat Younese. Ten však kýval hlavou, že nikam nepůjde, protože je zápas rozhodnutý a střídání by bylo zbytečné. Domácí nakonec přidali ještě jednu branku v nastavení.

Po zápase si Hag s Younesem promluvil mezi čtyřma očima a posléze ho poslal na dva týdny do juniorky. Trest však nyní zpřísnil a 24letý německý fotbalista bude hrát do konce sezóny s rezervním týmem, než v létě odejde do italské Neapole jako volný hráč. "Potřebujeme pouze hráče, kteří mají stoprocentní motivaci hrát za Ajax. U Younese tenhle pocit nemám," oznámil kouč Ajaxu na klubovém webu.

Pro Younese tedy znamená, že ačkoliv do konce nizozemské ligy zbývá šest kol a Ajax ztrácí na vedoucí PSV šest bodů, tak už si Němec tamější Eredivisie nekopne. Navíc jeho troufalý počin může mít za následek i to, že se nemusí podívat vzhledem k výkonnosti i na nadcházející světový šampionát, který se na přelomu června a července uskuteční v Rusku a Němci budou obhajovat trium z předchozího MS v Brazílii.

Pětinásobný německý reprezentant patřil mezi největší hvězdy Ajaxu. V listopadu si však zranil koleno a od té doby jen čtyřikrát střídal. V lednu mu na poslední chvíli nevyšel přestup do Neapole, kam má odejít v létě po vypršení smlouvy s Ajaxem.