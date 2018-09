Opozdilec Kante povečeřel s fanoušky soupeře, zahrál si i FIFU

Francouzský fotbalista N'Golo Kante uchvátil sportovní svět opět svou skromností a získal si přízeň nejednoho fanouška. Když 27letémuz záložníkovi ujel vlak z Londýna do Paříže, tak si našel náhradní program. Po modlitbách v mešitě přijal pozvání od fanouška, který fandí Liverpoolu. Nejenže u něj povečeřel, ale zahrál si s ním i populární videohru FIFA a probral s ním i spoustu jiných věcí.

Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, zpívá ve své písničce V blbým věku český muzikant Xindl X. To samé by si mohl po uplynulém víkendu popěvovat i fotbalový záložník N'Golo Kante. Tomu totiž ujel spoj ze známého nádraží King's Cross z Londýna do Paříže po zápase anglické ligy, kdy jeho Chelsea porazila doma Leicester 4:1. Sedmadvacetiletý Francouz si tak musel hledat jiný program.

Kuřecí kari, několik zápasů na playstationu a poté sledování fotbalu. Takový byl sobotní program skupinky přátel v Londýně. Ani jeden zřejmě netušil, že s nimi bude trávit jejich čas i vítěz letošního mistrovství světa. Podobné štěstí měl i fanoušek Arsenalu 31letý Rahman Jalil, který potkal Kanteho při modlitbách v mešitě a položil mu i jednu drzou otázku, když se ho zeptal, zda ho může pozvat k sobě domu. Od francouzské hvězdy se překvapivě dočkal kladné odpovědi.

"V sobotu večer jsem šel do mešity, abych se modlil, a najednou jsme se tak učinili společně. Jedná se o islámské učení jak pozvat hosty k sobě domů na večeři, tak jsem se ho zeptal," odpověděl Badlur serveru BBC. "Přišel se mnou a mým bratrem, protože sám," dodal vzápětí.

A protože Kante dodržuje proteinovou dietu, tak mu jeho hostitelé nabídli k večeři kuřecí kari a k tomu šálek čaje. Následně si společně zahráli fotbalový simulátor FIFA, kde Kante všechny porazil rozdílem třídy. "Přehrál nás všechny. Byl to opravdu povedený večer," řekl Badlur, který využil možnosti a k sobě domů pozval skupinku osmi přátel, kteří strávili dvě hodiny, na které jen tak nezapomenou. V přítomnosti hvězdy anglické Premier League.