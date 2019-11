Otazníky před Interem. Stihnou se opory Slavie uzdravit?

Záložník Tomáš Souček už po nemoci naplno trénoval a měl by být připraven ke středečnímu zápasu fotbalistů Slavie v Lize mistrů s Interem Milán. Z úterního tréninku odstoupil s drobným zraněním brankář Ondřej Kolář, trenér Jindřich Trpišovský ale věří, že bude v pořádku.

Klíčový hráč Slavie Souček chyběl v sobotním ligovém utkání v Olomouci. "Tomáš trénoval v pondělí i úterý, i když měl ještě nějaké pozůstatky vyššího CRP. V úterý už trénoval naplno. Je ještě 24 hodin do zápasu, u viróz a nemocí se to může zase zhoršit. Ale všichni věříme, že bude připraven," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Potíže měl i gólman Kolář, který se dostal do výborné formy. "Odstoupil z tréninku, má drobný problém, ale věřím, že bude v pořádku. Vždy když měl nějaký problém, zachytal životní zápas, jako třeba na Interu. Kdo ho na hotelu viděl den před zápasem, v životě by neřekl, že může jít do brány. Pohybovala se tam troska bez barvy, potácel se tam a druhý den chytal velice dobře," uvedl Trpišovský.

"Stalo se mu to asi potřetí v této sezoně. Všichni věříme, že to bude probíhat podobně. Kdyby tomu tak nebylo, trenéři gólmanů připravují jiné brankáře, kteří jsou tu od toho, aby se do brány dostali. Jako Markovič, který zachytal skvěle s Bohemkou," dodal kouč.

Po zápase s Olomoucí měli problémy i záložníci Lukáš Masopust a Petr Ševčík. "U Lukáše je to 50 na 50. Absolvoval dva lehčí tréninky s s omezením, vždy se to zase trochu zhorší. Noha je hodně bolestivá, bude to asi o pocitu zítra po rozcvičení. U Petra Ševčíka se podezření na vážnější zranění nepotvrdilo, myslím, že ten bude v pořádku," uvedl Trpišovský.

Slavia v pátém z šesti kol skupiny Ligy mistrů bude usilovat o první výhru, která by ji posunula před Inter na třetí místo čtyřčlenné tabulky.