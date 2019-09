Pařížané zničili Real, Tottenham ztratil "vyhraný" zápas

Skupina A: Club Bruggy - Galatasaray Istanbul 0:0 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Orsato (video, It.). Paris St. Germain - Real Madrid 3:0 (2:0) Branky: 14. a 33. Di María, 90.+1 Meunier. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). Skupina B: Olympiakos Pireus - Tottenham 2:2 (1:2) Branky: 44. Podence, 54. Valbuena z pen. - 26. Kane z pen., 30. Moura. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone - Valeri (video, všichni It.). Bayern Mnichov - Crvena zvezda Bělehrad 3:0 (1:0) Branky: 34. Coman, 80. Lewandowski, 90.+1 Müller. Rozhodčí: Madden - Roome, Ross (všichni Skot.) - Van Boekel (video, Niz.). Skupina C: Dinamo Záhřeb - Bergamo 4:0 (3:0) Branky: 31., 42. a 68. Oršič, 10. Leovac. Rozhodčí: Gil - Barbero, Nevado - Hernández (video, všichni Šp.). Šachtar Doněck - Manchester City 0:3 (0:2) Branky: 24. Mahriz, 38. Gündogan, 76. Jesus. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.). Skupina D: Atlético Madrid - Juventus Turín 2:2 (0:0) Branky: 70. Savič, 90. Herrera - 48. Cuadrado, 65. Matuidi. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka - Gil (video, všichni Pol.). Leverkusen - Lokomotiv Moskva 1:2 (1:2) Branky: 25. vlastní Höwedes - 16. Krychowiak, 37. Barinov. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra - Kamphuis (video, všichni Niz.).