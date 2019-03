Parkuje autobus jako Mourinho, kritizuje Van Gaal Solskjaera

Za tři měsíce ohromil celý fotbalový svět. Za tak krátkou dobu dokázal norský trenér Ole Gunnar Solskjaer vrátit Manchesteru United ztracenou tvář. Anglický tým se v domácí soutěži vrátil do hry o Ligu mistrů. V milionářské soutěži zaskočil i francouzské PSG a postoupil do čtvrtfinále. Bývalému kouči Reds Louisi Van Gaalovi z Nizozemska se však projev týmu nezdá a vůči Solskjaerovi má výhrady.

Téměř tři měsíce. Tak dlouho trvalo, než Manchester United prohrál v domácí soutěži pod vedením Oleho Gunnara Solskjaera. Týmu z Old Trafford nastolil taktiku, se kterou dvanáctkrát v řadě neprohrál až na poslední případ s Arsenalem. K tomu se podařil dokonalý obrat v osmifinále Ligy mistrů proti PSG, když s ním prohrál doma 0:2, ale na jeho hřišti zvítězil 3:1. Za svůj počin získal Nor obdiv a uznání po celém světě.

Nikoli však u předchozího trenéra Manchesteru Louise Van Gaala. Nizozemec nevidí ani po třech měsících od Solskjaerova uvedení do pozice trenéra Reds, že by Nor změnil styl United, a viní ho z "parkování autobusu" stejně, jako se tak dělo za Josého Mourinha. "Trenér po mně stanovil tuhle taktiku a teď je tu další, který zopakuje to samé. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že Solskjaer vítězí," pronesl Gaal pro BBC. Současný kouč přitom oživil hru celku z Old Trafford a zlepšil jeho morálku.

Gaal kromě kritiky ale našel pro Solskjaera i slova uznání. "Nejsem tam, ale vypadá to, že dochází ke změně a atmosféra se zdá být lepší. Je pravda, že změnil pozici Paula Pogby a umístil ho na pozici, která je pro něj mnohem důležitější," podotkl Nizozemec. Nicméně si nemohl odpustit další poznámku. "Způsob, jakým Manchester hraje, není takový, jakým hrál Ferguson," upozornil Gaal na slavného Skota, který United vedl dlouhých 27 let.

"Je to obranný, protiútočný fotbal. Pokud se vám to líbí a myslíte si, že je to více vzrušující než moje nudné útočení, tak OK, ale není to moje pravda," poznamenal Gaal, podle něhož je pro Solskjaera důležité, aby se Manchester kvalifikoval do příštího ročníku Ligy mistrů, jako tomu tak bylo i za doby Gaalova působení.

Nizozemci se také příliš nezdá, že Solskjaer stejně jako Mourinho nedává moc příležitostí mladým hráčům. "Nedává jim moc šancí. Hrát pět nebo deset minut není pro ně šance. Pokud nechce důvěřovat mladým hráčům, není hoden být manažerem klubu, který má mládežnickou akademii," rýpl si Van Gaal na dálku do norského trenéra.