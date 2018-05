Parma je zpátky! Během tří let se prokousala do Serie A

Před třemi lety to s italským klubem nevypadalo vůbec dobře. Kvůli velkým dluhům byli v Parmě nuceni vyhlásit bankrot a automaticky byl úspěšný klub přesunut až do čtvrté nejvyšší soutěže. Cestu mezi elitu navíc začala Parma pod novým názvem. Z tradičního Parma FC se stalo jméno Parma Calcio 1913. V příští sezóně tak v Serii A zase uvidíme celek, který byl dříve hodně úspěšný i v Evropě.

Fotbalisté italského týmu prokázali, že nic není nemožné. Během pouhých tří let se totiž ze čtvrté ligy probojovali až do té první. To znamená vybojovat si postup v každé sezoně. A Parmě se to podařilo. Díky vítězství 2:0 v posledním kole na hřišti Spezie obsadila druhou příčku, za suverénním vítězem Empoli zaostali o třináct bodů. To však nikoho mrzet nemusí, Parma je znovu v Serii A.

Klub vyhlásil bankrot v roce 2015 vzhledem k tomu, že nebyl schopen uhradit dluh přesahující 200 milionů eur. Čtvrtou ligu ovšem ihned vyhrál a v následující sezoně uspěl i o stupínek výše. V ročníku 2017/18 se tak Parma zařadila do Serie B, kde se jí jako nováčkovi znovu dařilo a po postupu si zahraje zase s nejlepšími italskými celky.

V minulém roce navíc většinový podíl v tomto klubu získala čínská společnost Desports, která vlastní i týmy FC Granada a Crystal Palace. Parma je tak finančně zabezpečená a pomalu může pomýšlet na úspěchy mezi italskou elitou.

Nejslavnější období zažila Parma mezi lety 1992 a 2002. Tehdy patřila k nelepším týmům v Evropě, dvakrát totiž dokázala vyhrát Pohár UEFA (předchůdce Evropské ligy) a jednou triumfovala i v Poháru vítězů pohárů. Na domácí scéně uspěla třikrát v italském poháru a jednou získala i superpohár. V dresu Parmy se v minulosti objevili i slavní hráči jako Buffon, Cannavaro, Zola, Thuram nebo Crespo.