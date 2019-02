Pavlenkovi pomohly k chyceným penaltám Dortmundu i poznámky

Brankáři Jiřímu Pavlenkovi pomohly v dramatickém osmifinále Německého poháru v Dortmundu poznámky, které měl na papíře. I díky tomu chytil lídrovi bundesligy v penaltovém rozstřelu dva pokutové kopy a hlavní měrou přispěl k postupu fotbalistů Brém do dalšího kola. Český reprezentant byl vyhlášen hráčem utkání, ale sám se hvězdou zápasu necítil. Po prodloužení skončilo osmifinále nerozhodně 3:3.

"Výhra mě těší bez ohledu na to, jestli jsem dostal cenu pro nejlepšího hráče utkání nebo ne. Od toho tam jsem. To, že jsme zvládli rozstřel, nebylo jen o mně, ale o celém týmu. Hráči, kteří na penaltu šli, zachovali chladnou hlavu a s přehledem proměnili," řekl Pavlenka pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

"I když já je vlastně doteď neviděl, protože jsem celou dobu koukal na fanoušky. Když jsem viděl, že se radují, věděl jsem, že padl gól," dodal gólman, vedle něhož za Brémy nastoupil i další Čech Theodor Gebre Selassie.

Pavlenka chytil hned první dvě penalty domácím Pacu Alcácerovi a Maximilianu Philippovi a položil základ k triumfu 4:2 v rozstřelu. "Měl jsem s trenérem sepsaný papír, kam by mohli střelci Dortmundu zahrávat penalty. Měl jsem tam vlastně jen tři hráče - Reuse, Alcácera a Witsela. Reus už v tu dobu nehrál. Věděl jsem, že zrovna tito hráči při penaltách dost mění strany, takže byla otázka nervů, kdo vydrží déle chladný," podotkl Pavlenka.

"Penalty jsou už loterie, už to bylo jen o tom zůstat v klidu a snažit se trochu střelce rozhodit. Jsem rád, že se mi to podařilo. Hned první penaltu jsem chytil, vzápětí druhou. Věděl jsem, že tím dostanu Dortmund pod tlak," doplnil šestadvacetiletý gólman.

Před penaltami věřil v postup, neboť Brémy v prodloužení dvakrát srovnaly. "Doufal jsem, že máme trochu psychickou výhodu, poslední vyrovnávací gól padl minutu před koncem prodloužení. Myslím, že jsme to v penaltovém rozstřelu potvrdili," uvedl Pavlenka.

Byl i u vyrovnávací branky Martina Harnika ze 119. minuty, neboť se v závěrečném náporu rozhodl podpořit útok a vyběhnout do soupeřova pokutového území. "Ve 117. minutě, kdy jsme zahrávali roh, jsem se koukl na střídačku, jestli tam mám jít. Trenér na mě mával, že jo. Z prvního rohu nic nebylo, ale hned vzápětí jsme měli další. I když jsem se k balonu nedostal, Martin Harnik to tam na zadní tyči doklepl," podotkl Pavlenka.

Doufal, že zápas nebude mít stejný průběh jako loňský pohárový duel v Leverkusenu. "Na ten zápas jsem si samozřejmě vzpomněl. Tam jsme taky měli dobrý začátek, vedli jsme dokonce 2:0. Zápas šel za stavu 2:2 do prodloužení a nakonec jsme padli 2:4. Tentokrát bylo důležité, že jsme vždy dokázali hned odpovědět," řekl Pavlenka.

Postupem přes lídra německé ligy si Brémy spravily chuť po poslední remíze 1:1 v Norimberku, po které jsou v nejvyšší soutěži desáté. "Zápas v Norimberku jsme nezvládli ani herně, takže jsme to chtěli nějak odčinit proti Dortmundu, který je momentálně možná nejlepší tým v bundeslize. To se povedlo a teď to musíme doma potvrdit s Augsburgem v lize, abychom se dotáhli na příčky zajišťující poháry," dodal.