Piqué, Ramos či Nadal. Španělské hvězdy se spojily pro benefici

Sportovci ve spolupráci s umělci ve Španělsku vybrali díky benefičnímu koncertu na boj s pandemií koronaviru přes půl milionu eur. Čtyřhodinová akce prostřednictvím sociálních sítí, kterou zorganizoval tamní fotbalový svaz, vynesla na nákup zdravotních pomůcek 665.000 eur, tedy 18,2 milionu korun.

Benefice se zúčastnili například fotbalisté Gerard Piqué z Barcelony, Sergio Ramos z Realu nebo tenista Rafael Nadal, který už dříve vyzval další sportovce ve Španělsku ke sbírce pro Červený kříž. Všichni se snažili zabavit publikum a přispět na záchranu životů na dálku ze svých domovů kvůli koronavirovým opatřením.

Ve Španělsku už nákaze podlehlo více než 6500 lidí, koronavirus byl prokázán u téměř 80 tisíc obyvatel.

❤️ Thanks to the artists.

❤️ Thanks to the players.

❤️ Thanks to the teams.

❤️ Thanks to @evagonzalezf.

❤️ Thanks to @TonyAguilarOfi.



And above all...



❤️ Thanks to YOU!



